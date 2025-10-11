El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que este lunes 13 de octubre, a las 8:00 p. m., se realizará el tercer simulacro nacional multipeligro 2025, una actividad que busca reforzar la cultura de prevención en todo el país.

La jornada se desarrollará en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y tendrá la particularidad de ser nocturna, con el fin de preparar a las familias ante una posible emergencia durante la noche, cuando la mayoría se encuentra en casa.

“Este 13, todos tenemos un compromiso con nuestra vida y con la vida de nuestra familia” , señaló Catherine Palacios, subdirectora de Preparación del Indeci, en entrevista con TV Perú.

Simulacro multipeligro 2025 se desarrollará de noche: familias pondrán a prueba su plan de emergencia. (Foto: Andina)

La funcionaria destacó que el Perú es uno de los países con mayor exposición a eventos naturales, por lo que los simulacros resultan fundamentales para fortalecer la respuesta ante sismos, deslizamientos, inundaciones o incendios.

“Un sismo puede ocurrir en cualquier momento. Por eso es importante que las familias se organicen y sepan cómo responder si ocurre de noche ”, explicó Palacios.

Durante el simulacro, se recomienda identificar las zonas seguras dentro del hogar, mantener despejadas las rutas de evacuación y tener lista la mochila para emergencias con artículos esenciales como agua, linterna, documentos personales y botiquín.

Asimismo, el Indeci recordó el uso del servicio gratuito 119, disponible en todas las operadoras telefónicas, que permite dejar y recibir mensajes de voz cuando las líneas se saturan durante un desastre.

“Marcamos 119, opción uno, y dejamos un mensaje a nuestros seres queridos: ‘Estoy bien, estoy en camino’. También se puede escuchar los mensajes grabados con la opción dos”, explicó Palacios.

La especialista insistió en que la práctica constante es clave para evitar el pánico y actuar con rapidez en una emergencia real. “Los simulacros nos permiten interiorizar cómo reaccionar: quién abre la puerta, quién ayuda al adulto mayor, quién lleva la mochila. Todo debe estar coordinado”, agregó.

Este lunes 13 de octubre, Perú participará en simulacro nacional por el Día de la Reducción del Riesgo de Desastres. (Foto: Andina)

El Plan Familiar de Emergencia

El Indeci recomienda que cada hogar implemente un Plan Familiar de Emergencia, documento disponible en su página web, que detalla los pasos a seguir para prepararse ante una eventualidad.

El plan se basa en la metodología de las vocales I, U, E, A, O:

Identificamos los riesgos y los miembros del hogar.

los riesgos y los miembros del hogar. Ubicamos las zonas seguras y rutas de evacuación.

las zonas seguras y rutas de evacuación. Elaboramos el mapa familiar y la mochila de emergencia.

el mapa familiar y la mochila de emergencia. Asignamos tareas específicas a cada integrante.

tareas específicas a cada integrante. Organizamos simulacros y coordinación con los vecinos.

Palacios recomendó repasar este plan el fin de semana previo. “Pueden hacerlo mientras desayunan o almuerzan, conversando sobre los roles que tendrá cada uno. Lo importante es que todos sepan qué hacer y cómo apoyarse ”, sostuvo.

Finalmente, el Indeci recordó que la prevención es una responsabilidad compartida y que participar activamente en el simulacro puede marcar la diferencia ante un evento real.

“Este lunes 13, a las 8:00 p. m., apaga las luces, ubícate en una zona segura y pon a prueba tu preparación” , concluyó la institución.