Tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y el ascenso a la presidencia de José Jerí, la asociación IPAE Acción Empresarial se pronunció para exigir la conformación de un gabinete capaz, íntegro y con solvencia técnica, que priorice la seguridad ciudadana, la reactivación económica, la reducción de desigualdades, la lucha contra la corrupción y la mejora de la educación y la salud.

“Exigimos serenidad, responsabilidad y respeto pleno al orden constitucional Tras la vacancia presidencial y la juramentación del nuevo presidente interino de la República, nuestro país atraviesa un momento de transición política y alta fragilidad institucional que exige serenidad, responsabilidad y respeto pleno al orden constitucional y el calendario electoral”, manifestó IPAE Acción Empresarial a través de un pronunciamiento oficial.

Ante la crisis, Acción Empresarial reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y la estabilidad del país. Esta etapa debe conducirnos hacia la recuperación de la confianza ciudadana y la consolidación de una gestión pública transparente, técnica y orientada al bien común.

“Desde IPAE Acción Empresarial, reafirmamos nuestro rol articulador e invitamos al gobierno de transición, a los gremios empresariales e instituciones representativas de la sociedad civil a redoblar esfuerzos y trabajar juntos por un Perú más justo, próspero y confiable”, añadió la asociación.

Como se recuerda, la madrugada de este 9 de octubre Dina Boluarte fue vacada con 122 votos a favor por “incapacidad moral” tras ser acusada de la inacción de su gobierno frente a la ola de criminalidad, extorsiones y asesinatos que aqueja a pequeños comerciantes, emprendedores y al sector del transporte público.

Ante ello, José Jerí se convirtió en el tercer mandatario del actual quinquenio (2021-2026), tras las vacancias de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

