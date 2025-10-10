Se trata de Guillermo Ojeda Parra (Comando Conjunto de las FF.AA.), César Briceño (Ejército), César Cacho Morán (Marina de Guerra), Carlos Chávez Cateriano (Fuerza Aérea del Perú) y Óscar Arriola (Policía Nacional). El encuentro, que duró cerca de 2 horas y media, tuvo como finalidad “planificar acciones coordinadas y efectivas para enfrentar la criminalidad”.

El presidente de la República, José Jerí Oré, en su primera acción de Gobierno, convocó a una reunión conjunta con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con el propósito de planificar acciones coordinadas y efectivas para enfrentar la… pic.twitter.com/sZNHwg0wTH — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 10, 2025

Jerí también recibió en la Casa de Gobierno a los todavía viceministros Maxfredid Pérez Rodríguez (Orden Interno del Mininter), Walther Iberos Guevara (Derechos Humanos y Acceso a la Justicia) y Jesús Baldeón Vásquez (Justicia), así como por el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco.

Además, el nuevo mandatario se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes de Dina Boluarte, por 50 minutos.

Fuentes cercanas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicaron a El Comercio que existe una posibilidad de que Pérez-Reyes continúe en el cargo.

Las mismas fuentes señalaron que un grupo de congresistas, sobre todo de Fuerza Popular, han avalado su permanencia.

Solicitó un balance

De otro lado, el presidente Jerí, a través un oficio, les solicitó a todos los ministerios remitir un informe sobre la situación de su sector.

“Me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar la remisión del Estado situacional actualizado de su sector, con el fin de contar con un diagnóstico integral que permita fortalecer la articulación, evaluación y priorización de las políticas públicas del Poder Ejecutivo”, se lee en el documento, al que tuvo acceso este Diario.

Jerí remarcó que el informe de los ministerios debe contemplar cinco puntos:

1. Gestión presupuestal: ejecución presupuestaría del año en curso, estado de inversiones y proyecciones.

2. Programas, proyectos y servicios prioritarios: objetivos, resultados alcanzados, indicadores y principales dificultades.

3. Gestión de recursos humanos: número de servidores, plazas ocupadas y vacantes, modalidades de contratación.

4. Diagnóstico institucional: principales fortalezas, limitaciones, riesgos y oportunidades del sector.

5. Propuestas de mejora o iniciativas estratégicas que contribuyan a la mejora de la gestión pública y al cumplimiento de los objetivos nacionales.

El jefe de Estado le ha dado un plazo de 24 horas a los ministerios para entregar la información solicitada.

¿Un gobierno del partido del corazón?

Fuentes cercanas a la cúpula de Somos Perú señalaron a El Comercio que el gobierno de Jerí no será exclusivo del partido del corazón, sino que la idea que tienen es que sea de “ancha base”, como lo adelantó el flamante mandatario en su primer mensaje a la Nación ante el Congreso durante la madrugada del viernes.

Agregaron que el sábado, el presidente de la República se reunirá con la dirigencia de Somos Perú en el local partidario de La Victoria.

Jerí es actual secretario general de Somos Perú.

En ese encuentro, adelantaron, le consultarán a Jerí qué es lo que necesita del partido, entre cuadros, técnicos y respaldo social de las bases.

Otras fuentes de Somos Perú, partido fundado por el fallecido exalcalde de Lima Alberto Andrade, refirieron que un sector de la militancia ha propuesto a Cluber Aliaga, militante somista desde agosto de 2024, como una carta para conducir el Ministerio del Interior.

El general PNP en retiro ocupó ese cargo por cinco días en el gobierno de transición de Francisco Sagasti. Renunció luego de criticar públicamente el pase al retiro de 18 altos oficiales de la Policía.

Las mismas fuentes indicaron que la postura que tiene mayor consenso al interior de la agrupación es que el gobierno de Jerí no sea uno a nombre del partido, sino de consenso y que se invite a participar a los partidos que conforman el autollamado Bloque Democrático en el Parlamento, entre ellos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y Perú Libre.

Fuentes de El Comercio indicaron que allegados a Somos Perú se han acercado a Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú durante la pandemia de COVID-19, para preguntarle si estaría dispuesto a asumir el Ministerio de Salud (MINSA).

En breve comunicación con este Diario, Palacios dijo que no ha recibido una propuesta formal del presidente Jerí, pero en caso se concrete una solicitud, él estaría dispuesto a asumir el cargo.

En breve comunicación con este Diario, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, militante de Somos Perú, dijo que el partido está seguro de que Jerí tomará las mejores decisiones.

“Está clarísimo que debe ser un Gabinete Ministerial amplio, de ninguna manera puede ser partidario, debe reflejar a todas las fuerzas políticas para asegurar una transición transparente e imparcial”, manifestó el precandidato somista a la Alcaldía de Lima.

Al ser consultado sobre si él aceptaría sumarse al Consejo de Ministros, Bruce, quien ha sido titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento en los gobiernos de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, respondió que “yo nunca doy opiniones sobre situaciones que no se han presentado”.

La postura del Bloque Democrático

El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, dijo a El Comercio que el partido fujimorista “ha decidido” apoyar al gobierno de Jerí “sin asumir posiciones” en el Ejecutivo.

Una postura similar tuvo el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, quien dijo que la agrupación fundada por César Acuña, gobernador regional de La Libertad, no participará en el nuevo gobierno.

Advirtió, además, que los militantes apepistas que acepten cargos en la administración de Jerí serán expulsados.

“Somos Perú es el partido al que responde el presidente Jerí, son ellos los que deben proponer a su Gabinete, conformar un equipo que responda a la demanda de los peruanos en seguridad, educación, salud e infraestructura. Este es un gobierno que responde a Somos Perú”, acotó en comunicación con este Diario.

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, señaló a El Comercio que el partido de la lampa no será “parte de la repartición”.

Por medio de su cuenta de X, Chávez refirió que el país solicitó “que se vaya todos”, al cuestionar que tras la vacancia de Dina Boluarte de la Presidencia “se quedaron sus aliados y ahora con más poder”.

“Jerí, de Somos Perú, a Palacio y el fujimorismo preside el Congreso. Será la continuidad de una alianza que se había repartido el poder a espaldas del pueblo. La vacaron por presión de la calle, no querían hacerlo. El Congreso no es el héroe, sino cómplice. Lamentablemente con el aval de algunos congresistas de Acción Popular”, tuiteó.

El país pedía que se vayan todos!

Se fue Dina pero se quedaron sus aliados y ahora con más poder, Jeri de Somos Perú a Palacio y el fujimorismo preside el Congreso. Será la continuidad de una alianza que se había repartido el poder a espaldas del pueblo. La vacaron por presión de… — Julio Chávez (@jchavezchiong) October 10, 2025

En diálogo con El Comercio, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) dijo que desde el nuevo gobierno no ha existido ningún acercamiento a su partido.

“No creo [que participemos], pero tampoco nos han dicho nada. En todo caso eso hay que hablarlo en el partido y la bancada”, expresó.

Cavero se mostró a favor de que Pérez-Reyes continúe al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. “Por la estabilidad del país, pero después ningún otro [ministro de Boluarte debe seguir]”, concluyó.

Este Diario intentó comunicarse con el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, pero este no respondió a nuestras llamadas.

Al cierre de esta nota, el nuevo gobierno no tenía claro quién sería el nuevo jefe de Gabinete Ministerial.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, exhortó a Jerí a formar un Gabinete Ministerial “técnico, competente y con mayor apertura a las regiones”.

En declaraciones a Canal N, Noriega dijo que el nuevo gobierno debe priorizar el combate contra la inseguridad. Por ello, instó al Ejecutivo a activar unidades especializadas de la Policía Nacional y coordinar para que el Ministerio Público y el Poder Judicial realicen lo mismo.