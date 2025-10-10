Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Minutos antes de las 11 a.m. de este viernes, José Jerí (Somos Perú) hizo su primer ingreso, como nuevo presidente de la República, a Palacio de Gobierno, donde sostuvo una serie de reuniones, de acuerdo con el portal de Transparencia de la institución. Una de estas citas fue con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

