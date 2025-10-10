Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
Dina Boluarte: ¿Cuántas investigaciones debe afrontar la vacada expresidenta y que viene ahora?
Resumen de la noticia por IA
Dina Boluarte: ¿Cuántas investigaciones debe afrontar la vacada expresidenta y que viene ahora?

Dina Boluarte: ¿Cuántas investigaciones debe afrontar la vacada expresidenta y que viene ahora?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Dina Boluarte fue vacada de la Presidencia de la República y, con ello, debe afrontar las diversas investigaciones que se le siguen en el Ministerio Público (MP), tanto a nivel de la Fiscalía de la Nación como en la fiscalía provincial.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC