La Presidencia de la República exhortó a todos los ciudadanos a participar hoy en el III Simulacro Nacional Multipeligro 2025, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El ejercicio se llevará a cabo a las 8:00 de la noche en todo el país, bajo el lema “Por un país preparado”.

En una publicación en la red social X, la Presidencia recordó la importancia de sumarse a esta jornada preventiva: “Por un país preparado, hoy participa del III Simulacro Nacional 2025” .

El simulacro tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las instituciones y la ciudadanía ante emergencias provocadas por fenómenos naturales o por acción humana. Además, forma parte de las actividades por el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

El Indeci informó que este será un simulacro multipeligro, ya que considera diversos escenarios de riesgo como sismos, tsunamis, deslizamientos, huaicos, inundaciones, incendios urbanos, aluviones y lluvias intensas, entre otros. Cada gobierno regional ha definido el tipo de peligro que se practicará en su jurisdicción, priorizando los más comunes y dañinos.

Indeci realizará el III Simulacro Nacional Multipeligro 2025 en todo el país. (Foto: Andina)

En total, 18 departamentos del país participarán bajo el supuesto de un sismo, entre ellos Amazonas, Ancash, Arequipa, Callao, Cusco, Ica, La Libertad, Lima y Puno. En tanto, regiones como Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Pasco simularán emergencias derivadas de lluvias intensas o huaicos.

Durante el simulacro, sirenas o bocinas marcarán el inicio del supuesto movimiento sísmico. Las personas deberán ubicarse primero en zonas seguras internas durante los dos primeros minutos y luego evacuar hacia áreas externas seguras llevando su mochila de emergencia. En caso de otro tipo de emergencia, la evacuación se realizará de inmediato hacia los puntos previamente definidos.

El Indeci exhortó a las familias a participar activamente, recordando la importancia de contar con un Plan Familiar de Emergencia, que incluya puntos de encuentro, roles asignados y una mochila con artículos básicos como agua, linterna, botiquín, radio y alimentos no perecibles.

Finalmente, esta jornada servirá también para evaluar la eficacia de los planes de respuesta de instituciones públicas y privadas, así como la capacidad de organización de la población ante un evento de gran magnitud.