Agua Marina: Esta es la guerra criminal por el control de eventos que terminó en el atentado de Chorrillos

A la derecha, el 'Jorobado'; a la izquierda, el 'Monstruo'.

Hace poco más de un mes, Moreno Hernández habría enviado una amenaza directa contra la agrupación musical, advirtiendo que quienes antes les brindaban “protección” ya no tenían poder y que, de ahora en adelante, debían responder a las exigencias de su organización criminal para seguir trabajando con normalidad en la zona norte de Lima.

“Carabayllo tiene dueño, caballero. Las personas que hacen eventos han caminado con esa persona y se toman atribuciones de decir que están con él, cuando ese señor acá ya no tiene ni voz ni voto, y le hablo del señor Joroba”, dijo Moreno Hernández en un audio difundido por Día D.

El ataque, registrado la noche del miércoles en el Círculo Militar Tarapacá, en Chorrillos, dejó cinco personas heridas de bala: tres músicos de Agua Marina, un sonidista y un vendedor de bebidas. En la escena, la Policía halló al menos 27 casquillos de bala, aunque los agresores lograron escapar sin dejar rastro.

Fotografía que muestra el escenario donde se presentó un tiroteo contra la banda peruana de cumbia Agua Marina, mientras ofrecía un concierto este miércoles, en el Círculo Militar del distrito de Chorrillos, en Lima. Foto: EFE/ Mikhail Huacán / Mikhail Huacán

El atentado reaviva las alertas sobre el creciente escenario de extorsiones que golpea al sector artístico. En marzo de este año, tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores; el líder de Agua Marina, José Quiroga, ya había advertido públicamente el riesgo que enfrentan las orquestas. “Nosotros siempre hemos denunciado las extorsiones, pero no pasa nada. Ha tenido que pasar algo trágico para que las autoridades recién hagan algo”, declaró entonces ante la prensa.

Las declaraciones de Quiroga coinciden con las versiones policiales que vinculan a ‘Jorobado’ con la orquesta. Documentación judicial y fuentes señalan que la organización ‘Los Sanguinarios de la Construcción’ habría mantenido a Agua Marina bajo el sistema de extorsión conocido como ‘chalequeo’, incluso cuando su cabecilla Lucano Cotrina se encontraba recluido en el penal Ancón I.

A través de su operador Glemn Antonio Montes Malaver, alias ‘Glen’, y su empresa A&S Producciones, los criminales controlaban eventos bailables en distintos puntos de Lima, manejando la venta de bebidas alcohólicas y la contratación de artistas para imponer el cobro de cupos y la falsa protección.

José Quiroga de Agua Marina posando con un banner de la productora del 'Jorobado'.

Fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio no descartan que, tras la caída de Moreno Hernández en Paraguay y el reciente operativo contra la red de Lucano Cotrina, se haya generado un vacío de poder entre ambas organizaciones, lo que habría desatado una nueva disputa por el control de los eventos musicales y las extorsiones a orquestas.

La vinculación de estas mafias con el mundo del espectáculo no es reciente. En enero del año pasado, un mes antes de su detención, Lucano Cotrina buscaba realizar un evento de dos días en el estadio Gálvez Chipoco con las orquestas Agua Marina y La Primerísima. Una situación similar se repitió en 2023, en Carabayllo, con la misma agrupación recientemente atacada.

Concierto organizado por el 'Jorobado'

'Los Injertos del Cono Norte' vs 'Los Sanguinarios de la Construcción'

Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’, es identificado como el principal rival de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. Con una estructura más consolidada y amplias conexiones —que incluirían incluso vínculos con agentes policiales—, ‘Jorobado’ mantiene una fuerte hegemonía en el distrito de Comas.

Desde hace más de cuatro años, se dedica al cobro de cupos en obras de construcción civil y en municipalidades, donde simula la prestación de servicios inexistentes para obtener beneficios económicos en la cabeza de su organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’.

Adam Lucano Cotrina (39) “Jorobado”, responderá por los 14 homicidios que le sindican.

Una investigación en curso busca determinar el grado de colusión que mantendría con funcionarios de las municipalidades de Comas y Carabayllo. Asimismo, a través de empresas fantasmas, habría adquirido vehículos y organizado eventos que servían como fachada para continuar con sus actividades extorsivas, incluso mientras permanecía recluido en el penal Ancón I (donde es interno desde febrero del año pasado).

Durante un operativo realizado la semana pasada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, encabezado por el fiscal provincial Edwin Velásquez, se obtuvo detención preliminar judicial para once presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, red delictiva vinculada a las actividades lideradas por ‘Jorobado’ en el norte de Lima.

La rivalidad entre ‘El Monstruo’ y ‘Jorobado’ surgió en Lima Norte, cuando ambos comenzaron a disputarse el territorio y la hegemonía del cobro de cupos, principalmente en el sector de construcción civil.

Con poca experiencia criminal y corta edad, existen registros de las primeras participaciones de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en crímenes que causaron gran impacto, como el secuestro de dos empresarios que fueron hallados en 2020, en Ancón. Durante el operativo de rescate, un suboficial de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, capturado por la Policía Nacional de Paraguay, en la ciudad de San Lorenzo, el 24 de septiembre de 2025.

Antes de esos hechos, fuentes policiales señalaron que Moreno Hernández había iniciado su trayectoria delictiva integrando pandillas juveniles y robando vehículos, especialmente camionetas 4x4.

Durante el último semestre de 2023 y el primero de 2024, se habría dedicado principalmente al secuestro de hijos de empresarios. Posteriormente, habría enfocado sus operaciones en el sector transporte, donde su organización encontró un escenario propicio para extorsionar y amedrentar, así como el sector musical, donde habría asesinado por mandato a Paul Flores de Armonía 10, en marzo pasado.

El 3 de junio de este año, un megaoperativo encabezado por el fiscal provincial Edwin Velásquez permitió desbaratar parte de su red criminal: 27 personas fueron detenidas, entre ellas su madre y sus principales cajeros.

Aunque ‘El Monstruo’ logró fugar mucho antes, continuó desplazándose entre Brasil, Paraguay y Bolivia. Ante ello, el Ministerio del Interior elevó la recompensa a un millón de soles por información que permitiera su captura.

Las investigaciones fiscales y policiales revelaron que Moreno Hernández recibía dinero en el extranjero mediante transferencias enviadas por diversos intermediarios a través de agencias de remesas internacionales.

Si bien inicialmente se presumía que se encontraba en Brasil, hace unas semanas fue detenido por la Policía Nacional de Paraguay durante un operativo secreto. Actualmente, permanece recluido en un penal cumpliendo prisión preventiva mientras continúa la investigación en su contra.

Cronología de atentados criminales contra orquestas y artistas peruanos