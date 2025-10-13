Agua Marina: Esta es la guerra criminal por el control de eventos que terminó en el atentado de Chorrillos

Escucha la noticia
Una violenta disputa entre organizaciones criminales habría sido la causa del atentado que sufrieron los integrantes de la reconocida orquesta Agua Marina la noche del último miércoles. Fuentes revelaron a la Unidad de Investigación de El Comercio que detrás del ataque estarían los remanentes de las bandas ‘Los Sanguinarios de la Construcción’ y ‘Los Injertos del Cono Norte’, lideradas por Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’, y Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, respectivamente.
Hace poco más de un mes, Moreno Hernández habría enviado una amenaza directa contra la agrupación musical, advirtiendo que quienes antes les brindaban “protección” ya no tenían poder y que, de ahora en adelante, debían responder a las exigencias de su organización criminal para seguir trabajando con normalidad en la zona norte de Lima.
“Carabayllo tiene dueño, caballero. Las personas que hacen eventos han caminado con esa persona y se toman atribuciones de decir que están con él, cuando ese señor acá ya no tiene ni voz ni voto, y le hablo del señor Joroba”, dijo Moreno Hernández en un audio difundido por Día D.
El ataque, registrado la noche del miércoles en el Círculo Militar Tarapacá, en Chorrillos, dejó cinco personas heridas de bala: tres músicos de Agua Marina, un sonidista y un vendedor de bebidas. En la escena, la Policía halló al menos 27 casquillos de bala, aunque los agresores lograron escapar sin dejar rastro.
El atentado reaviva las alertas sobre el creciente escenario de extorsiones que golpea al sector artístico. En marzo de este año, tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores; el líder de Agua Marina, José Quiroga, ya había advertido públicamente el riesgo que enfrentan las orquestas. “Nosotros siempre hemos denunciado las extorsiones, pero no pasa nada. Ha tenido que pasar algo trágico para que las autoridades recién hagan algo”, declaró entonces ante la prensa.
Las declaraciones de Quiroga coinciden con las versiones policiales que vinculan a ‘Jorobado’ con la orquesta. Documentación judicial y fuentes señalan que la organización ‘Los Sanguinarios de la Construcción’ habría mantenido a Agua Marina bajo el sistema de extorsión conocido como ‘chalequeo’, incluso cuando su cabecilla Lucano Cotrina se encontraba recluido en el penal Ancón I.
A través de su operador Glemn Antonio Montes Malaver, alias ‘Glen’, y su empresa A&S Producciones, los criminales controlaban eventos bailables en distintos puntos de Lima, manejando la venta de bebidas alcohólicas y la contratación de artistas para imponer el cobro de cupos y la falsa protección.
Fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio no descartan que, tras la caída de Moreno Hernández en Paraguay y el reciente operativo contra la red de Lucano Cotrina, se haya generado un vacío de poder entre ambas organizaciones, lo que habría desatado una nueva disputa por el control de los eventos musicales y las extorsiones a orquestas.
La vinculación de estas mafias con el mundo del espectáculo no es reciente. En enero del año pasado, un mes antes de su detención, Lucano Cotrina buscaba realizar un evento de dos días en el estadio Gálvez Chipoco con las orquestas Agua Marina y La Primerísima. Una situación similar se repitió en 2023, en Carabayllo, con la misma agrupación recientemente atacada.
'Los Injertos del Cono Norte' vs 'Los Sanguinarios de la Construcción'
Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’, es identificado como el principal rival de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. Con una estructura más consolidada y amplias conexiones —que incluirían incluso vínculos con agentes policiales—, ‘Jorobado’ mantiene una fuerte hegemonía en el distrito de Comas.
Desde hace más de cuatro años, se dedica al cobro de cupos en obras de construcción civil y en municipalidades, donde simula la prestación de servicios inexistentes para obtener beneficios económicos en la cabeza de su organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’.
Una investigación en curso busca determinar el grado de colusión que mantendría con funcionarios de las municipalidades de Comas y Carabayllo. Asimismo, a través de empresas fantasmas, habría adquirido vehículos y organizado eventos que servían como fachada para continuar con sus actividades extorsivas, incluso mientras permanecía recluido en el penal Ancón I (donde es interno desde febrero del año pasado).
Durante un operativo realizado la semana pasada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, encabezado por el fiscal provincial Edwin Velásquez, se obtuvo detención preliminar judicial para once presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, red delictiva vinculada a las actividades lideradas por ‘Jorobado’ en el norte de Lima.
La rivalidad entre ‘El Monstruo’ y ‘Jorobado’ surgió en Lima Norte, cuando ambos comenzaron a disputarse el territorio y la hegemonía del cobro de cupos, principalmente en el sector de construcción civil.
Con poca experiencia criminal y corta edad, existen registros de las primeras participaciones de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en crímenes que causaron gran impacto, como el secuestro de dos empresarios que fueron hallados en 2020, en Ancón. Durante el operativo de rescate, un suboficial de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones perdió la vida en cumplimiento de su deber.
Antes de esos hechos, fuentes policiales señalaron que Moreno Hernández había iniciado su trayectoria delictiva integrando pandillas juveniles y robando vehículos, especialmente camionetas 4x4.
Durante el último semestre de 2023 y el primero de 2024, se habría dedicado principalmente al secuestro de hijos de empresarios. Posteriormente, habría enfocado sus operaciones en el sector transporte, donde su organización encontró un escenario propicio para extorsionar y amedrentar, así como el sector musical, donde habría asesinado por mandato a Paul Flores de Armonía 10, en marzo pasado.
El 3 de junio de este año, un megaoperativo encabezado por el fiscal provincial Edwin Velásquez permitió desbaratar parte de su red criminal: 27 personas fueron detenidas, entre ellas su madre y sus principales cajeros.
Aunque ‘El Monstruo’ logró fugar mucho antes, continuó desplazándose entre Brasil, Paraguay y Bolivia. Ante ello, el Ministerio del Interior elevó la recompensa a un millón de soles por información que permitiera su captura.
Las investigaciones fiscales y policiales revelaron que Moreno Hernández recibía dinero en el extranjero mediante transferencias enviadas por diversos intermediarios a través de agencias de remesas internacionales.
Si bien inicialmente se presumía que se encontraba en Brasil, hace unas semanas fue detenido por la Policía Nacional de Paraguay durante un operativo secreto. Actualmente, permanece recluido en un penal cumpliendo prisión preventiva mientras continúa la investigación en su contra.
Cronología de atentados criminales contra orquestas y artistas peruanos
Una granada explotó en la discoteca Xanders, en San Juan de Lurigancho. El incidente dejó al menos 15 heridos, incluidos menores de edad. En dicho local se iba a realizar el evento Fest Salsicumbia 2023 con la participación de ‘Chechito y los Cómplices de la Cumbia’, una agrupación que semanas atrás anunció su retiro tras ser víctimas de extorsión.
Jaime Carmona, exvocalista de "Los Claveles de la Cumbia", fue asesinado a balazos durante una presentación en una cebichería en Independencia. El ataque quedó registrado en una transmisión en directo.
La orquesta "Hermanos Guerrero" fue atacada por seis delincuentes armados en una carretera rumbo a Chiclayo. La vocalista Thalía Manrique Castillo perdió la vida en el incidente.
El bus de la orquesta Armonía 10 fue atacado a balazos en los exteriores de un hotel en la avenida Tomás Valle (Callao). El ataque incluyó un mensaje amenazante exigiendo dinero. La orquesta había denunciado extorsiones antes del atentado.
La orquesta "La Única Tropical" sufrió un grave atentado. Su autobús recibió varios disparos cerca al club El Remanso, en Comas.
Paul Flores ("El Ruso"), cantante de Armonía 10, fue asesinado en Lima tras finalizar un concierto. Sicarios en moto dispararon contra el autobús de la orquesta, alcanzando de manera fatal a Flores. La banda ya había denunciado amenazas y extorsión previas y había sufrido un atentado en diciembre de 2024 sin víctimas.
El bus de la orquesta de cumbia "Son del Duke" fue atacado a balazos en San Martín de Porres. El vehículo recibió cuatro impactos mientras los músicos descansaban en un hotel. A pocos metros se encontraba el bus de "Marisol y la Magia del Norte", que no resultó afectado pero abandonó la zona por precaución.
Durante un concierto de "Agua Marina" en el Círculo Militar de Chorrillos, cuatro músicos y un vendedor fueron heridos por un ataque armado desde la parte posterior del escenario; la policía recogió 27 casquillos de bala y activó el Plan Cerco.
Fuente: Archivo El Comercio