Abby Ardiles
Agua Marina: Esta es la guerra criminal por el control de eventos que terminó en el atentado de Chorrillos
Agua Marina: Esta es la guerra criminal por el control de eventos que terminó en el atentado de Chorrillos

Una violenta disputa entre organizaciones criminales habría sido la causa del atentado que sufrieron los integrantes de la reconocida orquesta Agua Marina la noche del último miércoles. Fuentes revelaron a la Unidad de Investigación de El Comercio que detrás del ataque estarían los remanentes de las bandas ‘Los Sanguinarios de la Construcción’ y ‘Los Injertos del Cono Norte’, lideradas por Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’, y Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, respectivamente.

