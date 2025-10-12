Entre los restos humeantes y el dolor de los vecinos, personal médico de EsSalud llegó hasta Pamplona Alta para levantar esperanza. En cuestión de horas, el Hospital Perú instaló un punto de atención donde médicos, enfermeras y técnicos atienden sin descanso a decenas de damnificados.

Niños afectados por la inhalación de humo, adultos mayores descompensados y madres de familia que buscan mantenerse firmes pese a la tragedia reciben asistencia gratuita y oportuna.

Asimismo, se ofrece acompañamiento psicológico a las familias afectadas y se prioriza la atención de los niños, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de que todos reciban el apoyo necesario.

“Estamos aquí para sanar, pero también para acompañar. Nuestra misión no es solo médica, es humana. Nadie puede enfrentar una tragedia así sin apoyo”, expresó la doctora Denisse Chávez, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, mientras supervisaba la atención en el lugar.

Dos ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) permanecen en alerta para evacuar a pacientes graves hacia hospitales de la red. En este esfuerzo, el Seguro Social busca garantizar que ningún damnificado quede sin atención.

Incendio dejó más de 200 damnificados

El incendio registrado este sábado en el asentamiento Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta (San Juan de Miraflores), fue controlado por el Cuerpo General de Bomberos tras varias horas de trabajo. El siniestro destruyó entre 80 y 100 viviendas de material precario y dejó entre 200 y 300 personas damnificadas, además de cuatro heridos, según el Ministerio de Salud.

Más de 20 unidades de emergencia acudieron a la zona para contener el fuego, que se propagó rápidamente debido a las condiciones del terreno y los materiales inflamables.