El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), Segundo Acho, sostuvo que, en lo que va del año, se ha logrado más de 7 mil procedimientos cardiovasculares a los asegurados del país, a través del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR).

Detalló que la institución realizó el primer implante de corazón artificial y entre enero y setiembre del 2025 llevó a cabo 1041 cirugías cardiovasculares en adultos y 735 en pacientes pediátricos.

Mencionó que también se realizaron 2.611 procedimientos de cardiología intervencionista en adultos y 2.506 en pacientes pediátricos; así como 332 procedimientos de electrofisiología.

Del mismo modo, señaló que muchos asegurados fueron beneficiados con la campaña de descentralización, quienes accedieron a procedimientos complejos sin necesidad de viajar a Lima a través de Sistema Nacional de Cuidado Cardiovascular.

“Gracias a estas jornadas médicas, Essalud generó un ahorro institucional de S/620 mil 929, optimizando recursos y beneficiando directamente a los asegurados”, destacó Acho Mego.

Finalmente, destacó que -este año- se realizó el primer implante de corazón artificial realizado en el Perú, efectuado con éxito por el equipo multidisciplinario del INCOR, que incorporó dispositivos modernos como marcapasos sin cables, desfibriladores automáticos subcutáneos, válvulas pulmonares en pacientes pediátricos y válvulas aórticas sin sutura, entre otros procedimientos.

“Tenemos el caso de un asegurado de 75 años, que vive con un marcapasos inalámbrico en el corazón, el cual le fue implantado por médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara”, manifestó.

“Gracias a ello ahora lleva la vida casi con normalidad y lleno de vitalidad, tanto que hace ejercicios físicos que personas de su edad no suelen realizar”, añadió el titular del Seguro Social.

Agregó que dicho logro forma parte del esfuerzo del Servicio de Cardiología y de la Unidad de Electrofisiología del hospital Almenara, que vienen incorporando procedimientos de alta complejidad con un enfoque mínimamente invasivo.