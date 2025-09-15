Martin Hidalgo
Martin Hidalgo

Escucha la noticia

00:0000:00
Essalud colocó S/30 millones a empresa en quiebra: aumentan indicios de malos manejos
Resumen de la noticia por IA
Essalud colocó S/30 millones a empresa en quiebra: aumentan indicios de malos manejos

Essalud colocó S/30 millones a empresa en quiebra: aumentan indicios de malos manejos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Semana tras semana, decenas de proveedores reclaman por las facturas pendientes por servicios brindados al Seguro Social de Salud (Essalud). La administración arrastra una serie de malos manejos financieros, siendo uno de los casos más complejos el desvío de S/ 36.8 millones a la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. (Esvicsac), una subsidiaria que a la fecha se encuentra en proceso de liquidación.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC