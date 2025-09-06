Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Escucha la noticia

00:0000:00
Investigan filtración de datos de división de Inteligencia PNP: quién está detrás y cuáles son los riesgos
Resumen de la noticia por IA
Investigan filtración de datos de división de Inteligencia PNP: quién está detrás y cuáles son los riesgos

Investigan filtración de datos de división de Inteligencia PNP: quién está detrás y cuáles son los riesgos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron filtrados en un canal del aplicativo de mensajería instantánea Telegram tras el ataque de un grupo de hackers a su base de datos, según denunció el congresista Diego Bazán. Los más grave de este hecho es que se han difundido las identidades de los agentes que realizan labores de inteligencia y contrainteligencia en el país. El hackeo fue realizado por SadClown e Inkarrot, integrantes del grupo Deface Perú, quienes han difundido más de 2 GB de información de la Dirin.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR