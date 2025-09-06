Investigan filtración de datos de división de Inteligencia PNP: quién está detrás y cuáles son los riesgos

MIRA AQUÍ: El impacto del programa Agua de Emergencia: cerca de 700 mil vecinos de Lima acceden al recurso hídrico y se espera llegar a un millón

En el canal de Telegram se detallan los nombres y apellidos de los agentes, así como sus fotos, teléfonos, áreas en las que laboraron, sus cambios de puestos desde el 2022, entre otros datos personales.

Entre la información difundida, la que más llama la atención es que, en el 2017, policías y personal de compañías de seguridad privada hicieron reglaje a jueces, políticos y periodistas que investigaban a la red corrupción de la empresa Odebrecht y el caso Lava Jato.

También se conoció que la Dirin efectuó actividades de inteligencia tras la emisión de un reportaje en el semanario “Hildebrandt en sus Trece”, publicado en febrero de este año, en el que el comandante(r) PNP Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Lima Norte (BRECC), alertaba sobre la presencia de ‘topos’ en la Policía que avisaban al delincuente Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, de los operativos que se desarrollaba para capturarlo.

En los documentos también se hallaron reportes de inteligencia sobre los remanentes de Sendero Luminoso que operan en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Además, se revela los planes de inteligencia para brindar seguridad a la presidenta Dina Boluarte y a los exmandatarios Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Manuel Merino ante las amenazas que enfrentan en sus actividades.

Lo más paradójico es que la Dirin planeaba implementar un data center con un presupuesto de más de 7 millones de soles para proteger sus datos.

Policía señala que se trata de "una posible vulneración"

La Policía Nacional del Perú indicó, a través de un comunicado, que se trataría de una “posible vulneración” de los servidores gestionados por la Dirin, sin confirmar el ‘hackeo’, pero señala que la información fue publicada en el grupo de Telegram “DefacePerú Chat”. Detalló que fue el personal de la División de Seguridad Digital de la Dirección de Inteligencia de la PNP el que alertó, el 4 de septiembre, sobre lo ocurrido.

“Inmediatamente, se activó el plan de contingencia, procediéndose a la suspensión de los servicios. Asimismo, se informó a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la PNP, entidad responsable de la administración y seguridad de los servidores de la Dirin PNP, entidad que adoptó las medidas establecidas”, señaló la Policía en su pronunciamiento.

La Dirección de Ciberdelincuencia inició las investigaciones, efectuando pericias, para identificar a los autores del ataque cibernético, indicó la PNP.

Comunicado de la Policía

Por su parte, el Ministerio del Interior precisó que ha tomado las medidas para “garantizar la seguridad y la integridad” de sus agentes de inteligencia y que busca dar con la ubicación y el paradero de los responsables.

“Desde el sector Interior asumimos con responsabilidad los retos que la ciberseguridad y la modernidad nos plantea. Seguiremos fortaleciendo nuestra Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia, así como las acciones de inteligencia en favor de la seguridad nacional”, afirmó el Mininter.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, descartó que el Gobierno efectúe seguimientos a políticos y periodistas. “Descartamos la utilización de cualquier tipo de recurso de la Policía Nacional o en general de cualquier funcionario del Poder Ejecutivo haciendo cualquier tipo de reglaje o seguimiento a personajes políticos o periodísticos. En general, nosotros no tenemos ningún tipo de esa actividad y la descartamos”, puntualizó.

Desde el sector Interior asumimos con responsabilidad los retos que la ciberseguridad y la modernidad nos plantea. Seguiremos fortaleciendo nuestra Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia, así como las acciones de inteligencia en favor de la seguridad nacional. — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 5, 2025

“Estamos ante un hecho sumamente grave”, afirmó exjefe de la DINI

Danilo Guevara, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y exviceministro del Interior, consideró como “sumamente grave” lo ocurrido en la Dirin de la Policía, por lo que planteó que se efectúe una auditoría para establecer cuánta información se filtró, determinar a los responsables y qué acciones la entidad implementó para “proteger su sistema de información”.

“Estamos ante un hecho sumamente grave y se debe hacer un examen exhaustivo de cómo se ha producido esto, hacer un control de daños, saber qué tipo de información ha sido comprendida en el ‘hackeo’ y, a partir de eso, establecer responsabilidades para determinar qué es lo que ocurrió”, opinó Guevara.

Consideró necesario que la DINI y la Comisión de Inteligencia del Congreso lleven adelante investigaciones para conocer si lo que se ha encontrado son actividades que están al margen de las normas legales, en referencia a supuestos reglajes.

“La DINI, como órgano rector del sistema de inteligencia y contrainteligencia en el país, debe intervenir, al igual que la Comisión de Inteligencia, para hacer una investigación exhaustiva de cómo se ha producido esto, pero al mismo tiempo determinar que si lo que se ha encontrado son actividades que riñen con el Estado de derecho. Sería inaceptable que, en un Estado de derecho y de un gobierno democrático, se puedan ejecutar prácticas que estén al margen de las normas legales”, enfatizó.

Guevara también planteó que se paralicen todas las acciones de inteligencia de la Dirin hasta que se sepa la magnitud de la información que se ha filtrado.

Confirman hackeo

El congresista Diego Bazán, quien alertó en redes sociales la noche del jueves sobre la filtración de documentos de la Dirección de Inteligencia (Dirin), confirmó que se trató de un ‘hackeo’ y no de un intento, como, según dijo, lo informó el ministro del Interior, Carlos Malaver, al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento, Alfredo Azurin.

“Dudo que haya sido un intento de ‘hackeo’, he recibido información de los propios agentes de inteligencia que se han comunicado conmigo de manera anónima, ellos, obviamente, por temas institucionales no quieren dar sus nombres, me han confirmado y desmienten las declaraciones del ministro (del Interior), quien ayer en la noche se comunicó con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y le dijo que solo había mediante una primera capa el intento de hackeo, pero que finalmente no se había culminado, lo cual es totalmente falso”, afirmó Bazán.

Carlos Malaver, ministro del Interior. Foto: PCM.

Aseveró que la información que se ha filtrado “es bastante grave”, ya que pone en peligro la seguridad de los agentes de inteligencia y revela las operaciones que se iban a realizar. Por ello, pidió que se apliquen cambios en la Dirin y anunció que se citará al titular del Mininter a las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Defensa.

“Esto es totalmente peligroso y yo responsabilizo directamente a la Dirección de Inteligencia de la Policía, que hace unos meses compraron un nuevo sistema de seguridad por casi 10 millones de soles, el cual ha sido totalmente vulnerado”, manifestó.

“Esto no responde a solamente a hackers que han intentado divertirse con esta información, sino que hay organizaciones criminales que han pagado para que este tipo de información se filtre”, agregó.

El caso Miraflores

Los datos personales de 82 mil vecinos de Miraflores fueron difundidos, en agosto del 2024, en BreachForums, un foro en línea de intercambio de información prohibida y sensible. En los datos filtrados aparecían nombres y apellidos, números de documentos de identidad y de teléfono, correos y detalles de las casas del distrito. El autor de la publicación en el foro fue el usuario ExKase20. Tras ello, los vecinos de Miraflores denunciaron que recibieron mensajes extorsivos.

En respuesta, Lino de la Barrera, gerente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Miraflores, aclaró que la difusión de datos personales de más de 82 mil vecinos del distrito se debió a un “intento de hackeo” ocurrido en agosto y no a una filtración de información.

Sin embargo, esa no era la primera vez que ocurría un hecho así en Miraflores, ya que, en mayo del 2024, información personal de miles de vecinos miraflorinos también estuvo al alcance de cualquier persona gracias a un link de la plataforma de trámites virtuales de la municipalidad.