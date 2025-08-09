Gobierno de Dina Boluarte afronta la mayor escalada de homicidios en décadas: suman casi 5 mil en su gestión

Los homicidios parecen ya no generar gran atención en el Ejecutivo, ya que, en su Mensaje a la Nación, la mandataria omitió las acciones concretas que desplegará su gestión para combatir la ola de crímenes, especialmente en el sector transporte, y solo enumeró las medidas orientadas a mejorar el equipamiento de la Policía.

Además, de acuerdo con la observación de los especialistas, las medidas, como las declaratorias de los estados de emergencia, no han tenido mayor impacto en la reducción de la criminalidad.

Los homicidios en lo que va del gobierno de Dina Boluarte

Los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) indican que durante el gobierno de Dina Boluarte, desde el 7 de diciembre del 2022 hasta el 4 de agosto de 2025, es decir 972 días, se han perpetrado 4,968 homicidios, indicó el analista de datos Juan Carbajal.

En las gestiones de los últimos seis presidentes, desde el 2017 hasta el 2025, se visualiza un crecimiento sostenido de la cantidad de homicidios. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se reportaron 837 crímenes, cifra que aumenta en el régimen de Martín Vizcarra, ya que se registraron 2740. En la breve gestión de Manuel Merino se cometieron 16 asesinatos. En la administración de Francisco Sagasti ocurrieron 914 homicidios y en el de Pedro Castillo unos 2090.

Además, los reportes del Sinadef muestran que durante el periodo que corresponde al gobierno de Dina Boluarte se cometen, en promedio, 5,1 homicidios al día, mientras que en el de Pedro Castillo fue de 4,2.

Entre el 70% y 80% de los casi 5 mil homicidios en lo que del gobierno es por arma de fuego, afirma especialista

El analista de datos Juan Carbajal indicó que, de los cerca de 5 mil homicidios ocurridos en lo que va de la gestión de la presidenta Dina Boluarte, entre el 70% y 80% ha sido causado por arma de fuego, de acuerdo con el Sinadef, lo cual lleva a deducir que se trata de casos de sicariato y de delincuencia a consecuencia de la inseguridad que el país afronta actualmente.

Además, indicó que Lima es la región en la que se han reportado la mayor cantidad de crímenes durante el régimen de Boluarte, seguido de Callao, La Libertad, Piura e Ica. Remarcó que los jóvenes (20 a 29 años) y adultos (de 30 a 40 años) son los grupos etarios en los que más se ha identificado a víctimas de homicidios.

Carbajal indicó que, con base a la data del Sinadef, el 28 de abril del 2025 es la fecha en la que ocurrieron más crímenes en el régimen de Boluarte, ya que se reportaron 18 homicidios. Otras fechas marcadas con sangre son el 8 de febrero del 2024, ya que hubo 16 crímenes, y el 31 de diciembre del 2023, en el que se cometieron 13 asesinatos.

No obstante, Carbajal hizo hincapié en que la cifra de casi 5 mil homicidios registrados en el Sinadef en lo que va del actual gobierno tendría un desfase con respecto a lo almacenado en el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), que reporta más de 6 mil denuncias por homicidio desde enero del 2023 hasta julio del 2025. Incluso, el número llegaría a las 6600 denuncias si se toma en consideración todo el periodo del gobierno de Dina Boluarte.

La criminalidad ha avanzado en Lima y Callao.

Por ello, indicó que la cifras del Sinadef sobre homicidios coincidirían con la cantidad que reporta Sidpol cuando se actualice el subregistro. Carbajal hizo notar que el desfase entre ambos registros es del 30%.

“En el Sinadef hay un subregistro, por lo que si sincerara, actualizara y dilucidará según su causal de muerte, ya sea homicidio, suicidio o accidente de tránsito dentro de las muertes violentas, es muy seguro que las cantidades que ahora estamos visualizando sería mayor”, manifestó el especialista.

“Cuando uno revisa el informe del Sidpol de la Policía a julio del 2025, en cuanto a denuncias por homicidios, aparece que en el 2023 se registraron 2333 denuncias por homicidio, en el 2024 se registraron 2560 y en lo que va de este año, de enero a julio, ya se han registrado 1546 denuncias. Cuando se suma desde enero de 2023 a julio 2025, la cantidad de denuncias por homicidio es de 6439, eso sin contar los días comprendidos desde 7 de diciembre del 2022 al 31 de diciembre del 2022, periodo que también comprende el gobierno de Boluarte”, agregó.

Los homicidios en lo que va del 2025

Los crímenes en el 2025 no han menguado, pues en lo que va de este año, hasta el 4 de agosto, se han reportado 1300 asesinatos, lo que representa un incremento del 15.3% con respecto al mismo período del 2024 y es mucho mayor a cualquier año anterior, tomando como punto de partida el 2017. La Policía informó que, de enero a junio del 2025, han ocurrido 1266 crímenes.

Desde que se implementó Sinadef, en el 2017, se ha podido establecer un incremento sostenido de los homicidios, ya que en ese año se reportaron 671 casos, luego en 2018 unos 911, en 2019 unos 1070, en 2020 unos 1002, en 2021 unos 1317, en 2022 unos 1516, en 2023 unos 1501 y en 2024 se registró unos 2011 asesinatos.

Juan Carbajal indicó que la cifra de homicidios registrados en lo que va del 2025 apunta a que será mayor a la del 2024, ya sea lo reportado en el Sinadef o Sidpol, pues no hay una tendencia que señale que esa curva esté bajando. En ese contexto, proyectó que la cifra de fallecidos por homicidio este año sería de 2400, ya que se ha evidenciado un crecimiento de 15% a 20% con respecto al 2024.

“Hasta el 4 de agosto (del 2025), y habiendo transcurrido más de 210, en comparación con el mismo periodo del 2024, el porcentaje diferencial está por encima del 15%. Ha estado fluctuando en estos primeros siete meses entre el 15% y el 20%. Si esa tendencia permanece, es muy probable que superemos la cifra del año pasado, que fue 2070, y llegaríamos a los 2400 homicidios, de acuerdo con las cifras de Sinadef”, precisó.

La opinión de los expertos

El general (r) Juan Carlos Sotil, exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, explicó a El Comercio que el aumento de la cantidad de homicidios en el Perú se debe al crecimiento de las extorsiones, lo que genera las muertes de las víctimas, así como de los integrantes de las bandas criminales, quienes se enfrentan por el control territorial de las extorsiones.

Por ello, remarcó que actualmente la extorsión es el principal delito en el país y que anteriormente ese puesto lo ocupaba otros delitos, como la trata de personas con fines de explotación sexual (prostitución) y la usurpación agravada (invasión violenta de terrenos).

Además, Sotil hizo énfasis en que no se está estudiando los efectos de la migración criminal extranjera, tal como se hacía años anteriores, lo que permitiría adoptar medidas preventivas. Lamentó que la presidenta Dina Boluarte no haya anunciado medidas concretas para concretas para enfrentar las extorsiones.

Por su parte, Arturo Huaytalla, sociólogo especialista en seguridad ciudadana, remarcó que el Perú enfrenta no solo una crisis de homicidios en las calles, sino también una crisis de datos que refuerza la delincuencia, ya que no se tiene cifras reales sobre los asesinatos. En ese contexto, precisó que no hay datos de calidad y los pocos confiables llegan con retraso.

“Desde hace más de una década, el Perú registra más de 2,000 homicidios al año, con una única reducción en el 2020 debido al confinamiento por la pandemia. El país no cuenta con datos confiables sobre homicidios. No se conoce con certeza la cantidad de homicidios ni sus tendencias”, indicó Huaytalla Quispe.