Gobierno de Dina Boluarte afronta la mayor escalada de homicidios en décadas: suman casi 5 mil en su gestión
Los asesinatos de tres personas en una pollería de Lurín y del dueño de una flota mototaxistas en San Juan de Miraflores, ocurridos en las últimas 24 horas, no solo evidencian la ola de crímenes que azota el país, sino que también forman parte de una lamentable estadística: cerca de 5 mil homicidios se han registrado en lo que va del gobierno de Dina Boluarte.

