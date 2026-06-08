La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, ha tomado medidas drásticas para garantizar la seguridad y el libre tránsito de las personas en el Centro Histórico de Lima. A través de sus redes sociales, la comuna anunció la restricción formal del ingreso de vehículos a las zonas exclusivas para los peatones.

Con el objetivo de hacer cumplir la norma establecida en el Decreto Supremo N° 016-2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la MML ha comunicado que la invasión a estas vías no solo es una falta de civismo, sino que constituye una violación directa al Reglamento Nacional de Tránsito.

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Los conductores que incumplan la norma establecida y decidan ingresar con sus vehículos a las vías peatonales recibirán una multa de multa de S/ 440. De acuerdo con el cuadro de infracciones vigente, este acto está tipificado como la infracción G10, considerada una falta grave.

La Policía Nacional en conjunto con los inspectores de la Municipalidad de Lima, intensificaran los operativos en los principales accesos peatonales del Centro histórico de Lima para garantizar el libre tránsito de los peatones.

Cabe señalar que las zonas peatonales han sido diseñadas para priorizar la movilidad segura de los ciudadanos, especialmente en áreas de alta afluencia. Por ello, exhortó a los conductores a respetar la señalización y evitar acciones que pongan en riesgo la integridad de los transeúntes.

Asimismo, la Municipalidad Metropolitana Lima señaló que estas medidas forman parte de una estrategia integral para recuperar los espacios públicos y mejorar el orden en el Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. La iniciativa también busca reducir la congestión y prevenir accidentes de tránsito.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier incumplimiento de la norma a través de los canales oficiales de atención municipal. De esta manera, se espera garantizar una convivencia segura entre peatones y conductores.