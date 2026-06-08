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Municipalidad Metropolitana de Lima prohíbe el ingreso de vehículos a zona peatonales en el centro de Lima. (Foto: Facebook / Gerencia de Movilidad Urbana)
Municipalidad Metropolitana de Lima prohíbe el ingreso de vehículos a zona peatonales en el centro de Lima. (Foto: Facebook / Gerencia de Movilidad Urbana)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, ha tomado medidas drásticas para garantizar la seguridad y el libre tránsito de las personas en el Centro Histórico de Lima. A través de sus redes sociales, la comuna anunció la restricción formal del ingreso de vehículos a las zonas exclusivas para los peatones.

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