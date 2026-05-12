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Renzo Reggiardo también presentó una demanda competencial contra el JNE ante el TC. (Foto: Municipalidad de Lima)
Renzo Reggiardo también presentó una demanda competencial contra el JNE ante el TC. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima informó que subsanará aspectos formales de su demanda presentada ante el Poder Judicial, luego que el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declarara inadmisible la demanda acción de amparo presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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