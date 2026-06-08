La Costa Verde de Lima y el Callao permanece cerrada este lunes 8 de junio debido a la presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad que afectan el litoral central. La medida preventiva se aplica tras la alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

En el Callao, se mantiene el cierre de un tramo de cuatro kilómetros que comprende desde el acceso por Chucuito hasta la subida Santa Rosa. Esta restricción responde al ingreso de agua, piedras y arena a la vía vehicular en el sentido norte a sur.

Por su parte, la Municipalidad de Miraflores dispuso el cierre temporal de sus nueve playas para proteger la integridad de los bañistas y surfistas. Las autoridades locales reportaron que las olas podrían alcanzar una altura de hasta tres metros en los sectores más expuestos.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que un total de 106 puertos y caletas a nivel nacional han sido cerrados como consecuencia de este fenómeno. En el litoral centro, las condiciones de oleaje fuerte se registran desde el domingo 7 de junio.

La Dirección de Hidrografía y Navegación indicó que la fase de luna llena, en transición a cuarto menguante, contribuye al incremento del nivel de marea en las zonas costeras. El Aviso Especial de Oleaje N° 22-26 permanecerá vigente hasta el próximo jueves 11 de junio.

Se prevé que la intensidad de las olas disminuya a niveles moderados durante la tarde de este lunes y retorne a condiciones ligeras el martes 9 de junio. La Policía Nacional y los serenazgos distritales exhortan a la población a no acercarse a la orilla ni realizar actividades recreativas en el mar.