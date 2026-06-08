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Oleajes anómalos afectaron playas en Chimbote y en Chincha. (TV Perú)
Oleajes anómalos afectaron playas en Chimbote y en Chincha. (TV Perú)
Por Redacción EC

La Costa Verde de Lima y el Callao permanece cerrada este lunes 8 de junio debido a la presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad que afectan el litoral central. La medida preventiva se aplica tras la alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

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