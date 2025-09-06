Hernán Medrano Marin
Nuevo ataque con dinamita en Trujillo y el vínculo con minería ilegal: revelan que la onda expansiva llegó a Huanchaco
La tranquilidad en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, se vio interrumpida intempestivamente por el potente estallido de un explosivo cerca de las 10:50 p.m. del jueves. Como si se tratase de una zona de guerra, la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu quedó regada con bloques de ladrillo y pedazos de vidrio, pues varias paredes, ventanas y vehículos quedaron destrozados. El ruido ensordecedor generó que los vecinos salieran de sus casas. Según los reportes, al menos 11 personas resultaron heridas y 30 viviendas afectadas.

