Hasta con control remoto: alertan de tres modalidades ilegales para ocultar la placa de rodaje y evitar fotopapeletas

Estas modalidades tienen que ver con el ocultamiento o distorsionamiento de la placa de rodaje. Para ello, varios anunciantes se vales de publicaciones, fotos y videos donde brindan hasta el más mínimo detalle del producto que ofrecen. Incluso, los anuncios son colgados en plataformas como Market Place y TikTok, a la vista de las autoridades.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Así se registra una fotopapeleta

Antes de entrar de lleno a las modalidades que se ofrecen para evitar fotopapeletas, cabe explicar cómo es que estas se originan. Este tipo de multa es generada por un cinemómetro, un dispositivo que mide la velocidad de objetos en movimiento, especialmente vehículos, utilizando diversas tecnologías como radares o láser. Su función principal es detectar el exceso de velocidad y, en muchos casos, registrar la información para fines de aplicación de la ley.

Existen diferentes tipos de cinemómetros, como radares, láseres y sistemas de visión artificial. Los de radar envían ondas de radio que, al rebotar en un vehículo, cambian de frecuencia. Este cambio se utiliza para calcular la velocidad. Los de láser emiten pulsos de luz y miden el tiempo que tarda la luz en regresar, calculando la distancia y la velocidad. Aquellos de sistemas de visión artificial analizan imágenes para rastrear el movimiento de los vehículos y medir la velocidad.

Las fotopapeletas son generadas por los cinemómetros, ubicados en varios puntos de la ciudad, en calles y avenidas.

Los cinemómetros están ubicados en tramos con alta incidencia de siniestralidad en la Red Vial Nacional. Se orientan hacia el sentido en marcha del vehículo, a fin de que la luz del láser capte la trayectoria de la unidad. Si un vehículo supera el límite máximo de velocidad establecido, se toma una fotografía del mismo visualizando la placa vehicular.

El aparato emplea un láser infrarrojo de 33 MHz de frecuencia y 904 mm (nanómetros) de longitud de onda. El láser emite una ráfaga de pulsos de luz infrarroja al vehículo. Dichos pulsos se emiten a intervalos calibrados de tiempo. De esta forma, la electrónica del cinemómetro capta la velocidad y la distancia del vehículo.

Lo interesante es que estos equipos no solo se activan cuando el vehículo vas a más velocidad de la permitida, sino que también recogen datos valiosos sobre el flujo vehicular. Por eso, además de ser instrumentos de fiscalización, también son aliados en la planificación del tránsito.

Nueva modalidad a detalle

Una de las últimas modalidades que viene siendo ofrecida principalmente por Market Place asegura ser la “solución perfecta” para evitar las papeletas por exceso de velocidad. Incluso, es publicitada como uno de los métodos más utilizados por miles de conductores en Lima y provincias.

Se trata de stickers especiales para placas de automóviles y motos que distorsionan los números y/o letras al ser captados por cámaras de velocidad con flash o infrarrojo, como los cinemómetros.

Conversación con persona que ofrece los stickers especiales para placas.

Para fines de esta nota, El Comercio se hizo pasar como un cliente y contactó a la persona que ofrece dicho producto a través del número de WhatsApp que aparece en el anuncio de Market Place. A los pocos minutos de haber escrito, nos llega un mensaje muy detallado sobre el producto, en este caso los stickers, sus características y los “beneficios” al colocarlo en la placa de rodaje.

Conversación con persona que ofrece los stickers especiales para placas.

Se precisa que no altera la placa a simple vista, por lo que no infringe la ley, que funciona de día y noche, no afecta en nada durante las revisiones, en peajes, ni estacionamientos o controles policiales. Asimismo, envían un video que enseña cómo instalar de forma sencilla los adhesivos: “Te comparto este video donde verás lo fácil que es instalar el sticker en la placa”.

En las imágenes se muestra una mesa llena de adhesivos de todas las letras (de la A hasta la Z) y números (del 0 al 9). También se observan los mismos stickers en un formato más pequeño, para motocicletas. Luego, una persona, de la cual solo salen sus manos, pone sobre la mesa una placa de rodaje y coloca, de uno en uno, 4 stickers correspondientes al número de matrícula. Se logra apreciar que se trata de adhesivos transparentes.

Acto seguido, apaga la luz e ilumina la placa con una linterna. En ese instante se observa cómo la luz genera un efecto óptico en la placa que hace imposible detectarla por completo. Tantos las letras como los número adquieren un mayor brillo y dejan de ser visibles del todo.

En las imágenes se muestra una mesa llena de adhesivos de todas las letras (de la A hasta la Z) y números (del 0 al 9).

Por si te queda alguna duda, la persona envía otro video donde enseña a modo de tutorial cómo colocar adecuadamente los stickers para que no se echen a perder. Además, por si fuera poco, para “fidelizar” a sus clientes otorga algunas otras recomendaciones antes de colocar los stickers: asegurarse que la placa esté limpia, seca y sin polvo ni grasa; que no tenga agua, otro líquido ni humedad encima; y evitar tocar el adhesivo con los dedos, ya que solo se puede pegar una vez.

En cuanto al costo de los adhesivos, este varía dependiendo la cantidad a adquirir. No obstante, a fin de garantizar la compra, señalan que el envío es totalmente gratis, y que aceptan todas las modalidades de pago, incluso contra entrega.

Para autos, camionetas o camiones el costo va desde los 100 soles (1 sticker) hasta los 650 soles (12 stickers), mientras que para motos desde los 40 soles (1 sticker) hasta los 200 soles (6 stickers).

“Evita multas de más de S/900 por solo una pequeña inversión. Tranquilo que tengo una solución estética”, añade finalmente el comerciante para tratar de cerrar la venta.

Otras modalidades

Existe otra serie de artimañas que vienen siendo anunciadas en redes y sitios web que ofrecen ocultar la placa vehicular para así evitar las fotopapeletas:

1) Portaplaca electrónica universal

Sin el menor reparo, inescrupulosos venden este tipo de portaplaca por TikTok principalmente. ¿Cómo funciona? Basta con oprimir un botón de un pequeño control remoto y automáticamente una cortina negra desciende como si fuera una persiana y oculta la matrícula del auto.

Además, el control posee un módulo con led que indica si la placa ha sido efectivamente tapada o si está visible.

2) Placas bisagra

Los portaplacas rebatibles o placas bisagra no son nada difíciles de conseguir. El Comercio comprobó ya hace un tiempo atrás que incluso se ofrecen en tiendas físicas, a solo 20 soles y en varios colores.

Quienes los venden explican que el aparato –un soporte de metal de unos 30 cm que se instala en pocos minutos– sirve para evitar las fotopapeletas que se ponen por conducir con exceso de velocidad, ya que hace que la placa se recline y sea difícil de ver.

3) Placas falsificadas y micas

También muchas personas suelen utilizar placas falsificadas o micas que distorsionan la imagen, para así evitar que las cámara capturen el número de matrícula.

Impunidad en la norma

Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, dijo a El Comercio que el gran problema aquí es que la norma de tránsito no es muy específica, por el contrario, es ambigua, y la fiscalización no viene siendo efectiva. “La razón del tema está en que la norma es ambigua y los controles o la fiscalización son muy pobres“, indicó.

Asimismo, precisó también que en el mercado existe mucho engaño o timo respecto a estas soluciones “mágicas” para evitar fotopapeletas. Explicó que un cinemómetro es una máquina sofisticada que no es como una cámara fotográfica casera. Sus niveles de eficacia son altos. No obstante, reconoció que pese a ellos sí existen algunos métodos que perduran entre los conductores.

Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una de las principales causas de los siniestros viales es el exceso de velocidad. / Joel Alonzo

“En la actualidad vemos varias modalidades. En algunos casos es la colocación de láminas de cualquier tipo, así como micas bastantes oscuras. Esto sí dificulta la parte legible de la placa por lo que la persona tendría que ser sancionada. También hay otras modalidades como la de colocar portaplacas de tal manera de que la placa esté de manera oblicua y no vertical. Además, utilizan láminas para hacer que rebote la luz", detalló Barreto.

En tanto, dijo que también se ha propalado la costumbre de colocar luces de neón en los bordes de algunas portaplacas, incluso, se viene ofreciendo bastantes portaplacas bajo el modelo europeo. Todos estos mecanismos, agregó, le quitan la posibilidad al fiscalizador de poder verificar los sellos de seguridad que tiene una placa, porque esta no solo consta de un número, sino que tiene varias marcas de seguridad.

“En nuestro país se ha vuelto casi ineficaz la fiscalización. La policía está más abocada en darle fluidez del tránsito y ha dejado de lado peligrosamente este tema desde hace mucho tiempo. Por otro lado, las personas que ofrecen estas modalidades, lo hacen porque saben que hay impunidad, que no pasará nada. De lo contrario, simplemente no lo harían“, sostuvo Barreto.

Existen varias artimañas que vienen siendo anunciadas en redes y sitios web y que ofrecen ocultar la placa vehicular para evitar las multas. (Foto: MTC)

El experto recordó que el código G60, de la tabla de infracciones de tránsito sanciona a quien “circula con placas ilegibles o sin iluminación o que tenga adherido algún material que impida su lectura a través de medios electrónicos, computarizados o otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar la comisión de infracciones de tránsito”. En ese sentido, calificó a este apartado de “ambiguo”.

“¿Qué pasa si el material no impide la lectura? Si me interviene un policía y yo le he puesto una lámina transparente a mi placa como la que ofrecen en redes no me pueden sancionar entonces. Es algo tan fácil que ha debido de ser previsto, retirando la condición y precisando que se sanciona a quien adhiera algún material, el que sea, porque la placa es un elemento de identificación que no debe tener ningún tipo de elemento“, resaltó Barreto.

Límites de velocidad confusos

Si bien las cámaras de control de velocidad se han instalado en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de sancionar infracciones de tránsito, también es válido mencionar que en varias vías importantes, estas sanciones se aplican en contextos de señalización deficiente o contradictoria.

En abril de este año, por ejemplo, este Diario reportó que en un tramo de la Vía Expresa Paseo de la República el límite permitido cambia de 80 a 50 km/h en pocos metros. De igual forma, en la Costa Verde, se reduce de 60 a 40 km/h justo antes de pasar por el dispositivo. En algunos tramos, la señal vial permanece oculta detrás de una estructura, lo que dificulta su visibilidad.

Al respecto, el reglamento de tránsito exige que las señales viales que indican cambios de velocidad sean graduales, visibles y claras. No obstante, ya anteriormente conductores han reportado cámaras instaladas en zonas donde no hay forma de anticipar el límite de velocidad, lo que genera que tenga solo unos segundos para reaccionar.