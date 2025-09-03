Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Escucha la noticia

00:0000:00
Hasta con control remoto: alertan de tres modalidades ilegales para ocultar la placa de rodaje y evitar fotopapeletas
Resumen de la noticia por IA
Hasta con control remoto: alertan de tres modalidades ilegales para ocultar la placa de rodaje y evitar fotopapeletas

Hasta con control remoto: alertan de tres modalidades ilegales para ocultar la placa de rodaje y evitar fotopapeletas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una de las principales causas de los siniestros viales es el exceso de velocidad. Para intentar controlar esta situación y prevenir atropellos, colisiones y pérdidas de vidas humanas, es que se instalan los cinemómetros en diversos puntos de la ciudad. Estos dispositivos detectan a los vehículos que circulan a una velocidad superior a la permitida y generan una fotopapeleta. Sin embargo, continuamente personas inescrupulosas intentan ‘sacarle la vuelta’ a esta fiscalización.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC