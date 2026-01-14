Poco más de 15 años han pasado desde que WhatsApp viera la luz y empezara a ganar popularidad gracias a simplicidad de producto, y novedosas herramientas cuya actualización se realiza de manera periódica. Hoy dicho aplicativo que ofrece mensajería instantánea sin costo alguno, vuelve a llamar la atención de medios y usuarios sobre todo, tras anunciar el lanzamiento de funcionalidad a partir de la cual si cuentas con iPhone, Meta te sugiere stickers mientras intercambias mensajes.

ESTA NUEVA FUNCIÓN SOBRE STICKERS PUEDE INTERESARTE SI UTILIZAS WHATSAPP

Hoy Meta tiene en WhatsApp a una de sus plataforma insignia a nivel global, y que es utilizada por más de 3 mil millones de personas situadas en más de 180 países, ahora teniendo la oportunidad de utilizar y enviar variadas pegatinas a amigos y seres queridos mientras conversan.

“Esta función se basa en asociaciones de emojis predefinidas que se vinculan a los stickers durante su creación”, refiere WABetaInfo como sitio web y fuente de noticias especializado en filtrar y reportar las actualizaciones del popular aplicativo de mensajería instantánea, y entorno a la implementación de herramienta mediante la cual “los usuarios también pueden beneficiarse de una forma más intuitiva de redescubrir stickers antiguos que, de otro modo, quedarían ocultos en el teclado”.

De esta forma la nueva actualización para iOS a través del programa beta TestFlight que eleva la versión a 26.1.10.72, permitirá que las personas con WhatsApp incorporado a iPhone, reciban sugerencias de pegatinas a través de la introducción de emojis, y muestra de vistas previas de imágenes relevantes directamente colocadas en la barra de chat antes del envío de mensajes.

EL PACK DE STICKERS QUE FUE INCORPORADO A WHATSAPP PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO 2026

Culminan los 365 días del 2025, y automáticamente arrancará nuevo periodo que a nivel global, suele recibirse con alegría, y mediante WhatsApp enviando stickers como los ahora incorporados a cuentas de usuarios de iOS.

En efecto, si hoy tienes iPhone, ya puedes hacer uso de la pegatina especial de Lottie que conmemora la llegada del 2026, siendo la versión 25.36.10.72 elevada a través de TestFlight, la que irá extendiéndose hacia mayor cantidad de personas conforme pasen los meses.

Según lo precisa WABetaInfo brindando información acerca de esta actualización dirigida a quienes cuentan con el dispositivo diseñado por parte de Apple, el paquete de stickers puntual figura implementado como función a partir de la cual se busca garantizar “animaciones fluidas y elementos visuales de alta calidad sin consumir demasiado espacio de almacenamiento”.

ESTE NUEVO PAQUETE DE FUNCIONES INCORPORA META A WHATSAPP DESDE FINES DE 2025

De manera periódica, Meta sorprende anunciando la habilitación de funcionalidades a partir de las cuales tu experiencia como usuario de WhatsApp, termina mejorando, y con miras al 2026, gracias a nuevo paquete de novedades.

Según la información compartida de manera oficial, el popular aplicativo de mensajería instantánea y descargado gratuitamente a nivel global, ahora te brinda la chance de acceder a divertidos stickers para estados, avances en la generación de imágenes con Meta AI, entre otros de los siguientes atributos puntuales:

Mensajes de llamadas perdidas

- Olvídate de los correos de voz gracias a la posibilidad de ahora poder grabar una nota de voz o video, según el tipo de llamada, y con un solo toque para que la persona contactada la escuche más tarde.

Reacciones en chats de audio

Nueva pestaña de archivos multimedia en la computadora

- Busca documentos, enlaces y archivos multimedia en todos los chats, y en un solo lugar organizado desde Mac, Windows y propia web.

Otras de las novedosas funciones que incorpora Meta a WhatsApp desde diciembre 2025, son aquellas vinculadas a la priorización automática a “quien está hablando para que te sea más fácil seguir la conversación”, mejoras en el “aspecto de las vistas previas de los enlaces”, simplificación de las URL largas, y habilitación del Meta AI mediante el cual se incorporan “nuevas capacidades de modelo de generación de imágenes de Midjourney y Flux”.