Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en un cajero automático para llevarse el dinero. En la avenida Las Torres, manzana H, en el distrito de Ate, se puede observar que las puertas de la entidad bancaria quedaron destrozadas y las lunas seriamente afectadas.
América Noticias indicó que llegó personal de la UDEX de la Policía Nacional del Perú al lugar para comprobar que se utilizó un mecanismo con cables a larga distancia.
Newsletter Buenos días
A pesar de la detonación, autoridades del banco confirmaron que los sujetos no llegaron a la bóveda y no se llevaron el dinero.
TE PUEDE INTERESAR
- Tren Lima-Chosica: Casa de la Literatura señala que no les informaron sobre uso de estación Desamparados
- Huacachina y el riesgo de que sucumba ante la criminalidad: ¿Quién está detrás de los atentados?
- Aprueban extradición de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, desde Paraguay
- Palacio de Gobierno pide suspender obras de restauración en Centro Histórico
- Cancillería expresó su rechazo a irregular trato a peruanos retenidos en aeropuerto de París
Contenido sugerido
Contenido GEC