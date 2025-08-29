Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en un cajero automático para llevarse el dinero. En la avenida Las Torres, manzana H, en el distrito de Ate, se puede observar que las puertas de la entidad bancaria quedaron destrozadas y las lunas seriamente afectadas.

América Noticias indicó que llegó personal de la UDEX de la Policía Nacional del Perú al lugar para comprobar que se utilizó un mecanismo con cables a larga distancia.

A pesar de la detonación, autoridades del banco confirmaron que los sujetos no llegaron a la bóveda y no se llevaron el dinero.