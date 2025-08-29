La zona ha sido cercada para iniciar con las investigaciones. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Foto: América Noticias
La zona ha sido cercada para iniciar con las investigaciones. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Foto: América Noticias
Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en un para llevarse el dinero. En la avenida Las Torres, manzana H, en el distrito de , se puede observar que las puertas de la entidad bancaria quedaron destrozadas y las lunas seriamente afectadas.

América Noticias indicó que llegó personal de la UDEX de la Policía Nacional del Perú al lugar para comprobar que se utilizó un mecanismo con cables a larga distancia.

A pesar de la detonación, autoridades del banco confirmaron que los sujetos no llegaron a la bóveda y no se llevaron el dinero.

