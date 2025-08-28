El Gobierno peruano aprobó la extradición desde Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, para que cumpla en el Perú la condena que pesa en su contra por el delito de robo agravado.

La Resolución Suprema N.° 169-2025-JUS, publicada este jueves en el diario oficial El Peruano, señala que la solicitud de extradición fue presentada por el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El documento señala que Moreno Hernández deberá responder en el Perú por el robo agravado cometido en agravio de Augusto Carbajal Cerna.

El trámite se sustenta en el Tratado de Extradición vigente entre Perú y Paraguay desde 2005, así como en el Código Procesal Penal peruano y el Decreto Supremo N.° 015-2025-JUS.

Anteriormente ya se aprobaron en su contra cuatro extradiciones activas, dos a Brasil y dos a Paraguay para ser procesado por los delitos de secuestro, organización criminal y extorsión agravada.

De acuerdo al Ministerio del Interior (Mininter), Moreno Hernández, de 32 años, es sindicado de ser el autor principal de varios secuestros como parte de la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Capturan a cómplice de ‘el Monstruo’

Hace una semana, la PNP capturó a otro brazo armado del prófugo de la justicia, Erick Moreno Hernández, conocido como El Monstruo, cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’. Fue identificado como Paolo Yosimar Ramírez Bernal (21), alias Piraña, quien fue detenido en el distrito limeño de Carabayllo, en posesión de un arsenal de armas de fuego de largo alcance.

Mininter y los más buscados

Moreno Hernández fue incluido en la lista de “Los más buscados” del Mininter el 28 de diciembre del 2023, tras ser condenado a 32 años de prisión por la Octava Sala Superior Penal de Lima, por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, y los delitos contra el patrimonio (homicidio y sicariato), además de microcomercialización de drogas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga a este delincuente de amplio prontuario, de 32 años de edad, por liderar la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.