Las teorías detrás del triple choque de buses del Metropolitano: accidente pone bajo la lupa a unidades y choferes

Las versiones de los pasajeros coinciden en que se trató de un choque por alcance, ya que dos unidades del Metropolitano estaban estacionadas, en dirección de sur a norte, en la estación Angamos a la espera del abordaje de pasajeros cuando otro bus los impactó por detrás a gran velocidad.

Además, indicaron que el triple choque pudo tener peores consecuencias, ya que, al tratarse de una hora punta, los buses estaban llenos de pasajeros, por lo que muchos de ellos terminaron en el suelo con golpes en el cuerpo y heridas por los vidrios rotos.

Erick Reyes, director de Operaciones de la ATU, indicó que se trata de un accidente jamás registrado en lo que va de funcionamiento del Metropolitano, por lo que analizarán las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones.

Autoridades del Metropolitano investigan las causas del triple choque en la estación Angamos. (Foto: GEC)

“Esto es algo muy sui generis, en lo que va de la vida del Metropolitano nunca había ocurrido un choque tan grave, en ese sentido, estamos iniciando las investigaciones correspondientes para poder esclarecer y sancionar drásticamente si existen responsables. Podríamos hablar de muchos temas, como exceso de velocidad, distracción del conductor o fallas mecánicas”, afirmó el funcionario.

La situación de los heridos

Los heridos fueron rescatados por personal de SAMU, de los Bomberos y de EsSalud y trasladados en ambulancias al hospital Casimiro Ulloa y a las clínicas San Borja y Vesalio. Las empresas concesionarias Transvial, Perú Masivo y Limas Vías Express, propietarias de los buses, activaron el SOAT.

El médico Honorio Arroyo Quispe, del área de Emergencia del Hospital Casimiro Ulloa, detalló que recibieron a 31 pacientes, la mayoría policontusos leves, y que solo hay dos heridos que están en evaluación, con probable fractura en los miembros inferiores, por lo que fueron sometidos a diversos procedimientos.

Los Bomberos, que desplegaron 10 unidades y 50 agentes para atender la emergencia, lograron retirar, con el apoyo de personal de salud, a los heridos y trasladarlos a centros médicos.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, consideró como “una desgracia” el triple choque registrado en la estación Angamos, pero remarcó que todos los heridos se encuentran “estables” y que ya se inició una investigación a fin de que este hecho no se repita.

El titular del MTC, César Sandoval, se pronunció sobre el triple choque en el Metropolitano. (Foto: Andina)

“Esto no se debe repetir, pero se van a tomar las acciones que correspondan, y se van a tomar lineamientos que permitan que estos accidentes no se repitan”, afirmó.

Buses del Metropolitano no cuentan con cámaras en el interior para monitorear al chofer

Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, coincidió con las autoridades de la ATU y del MTC respecto a que el triple choque de buses del Metropolitano es un hecho sin precedentes en lo que va del funcionamiento del corredor vial, por lo que indicó que debe investigarse la causa del accidente.

No obstante, el especialista remarcó que se trataría de un choque por alcance, por lo que el chofer que impacta por detrás sería el responsable. En ese sentido, hizo hincapié en que los buses del Metropolitano no cuentan con cámaras interiores que permitan grabar el comportamiento del conductor.

Los buses del Metropolitano requieren mayores medidas de seguridad. (Foto: El Comercio)

Esto debido a que, según dijo, están aumentando los accidentes de tránsito por el uso de celular por parte de las personas que manejan. También indicó que se descartaría que una falla mecánica haya ocasionado el choque en el Metropolitano, pues recordó que los buses reciben mantenimiento de manera permanente.

“Los buses no tienen cámaras para reportar la conducta del chofer. Deberían tener una cámara para que sus empresas los monitoreen y sepan cuál es su comportamiento. Lamentablemente, el uso del celular no se puede controlar. Si su empresa lo está monitoreando de manera permanente sabríamos si está usando o no el celular mientras maneja”, aseveró.

“No se sabe concretamente cuál fue la causa principal (del triple choque), pero de hecho es la conducta del chofer, quien se habrá distraído con el teléfono o lo que fuese porque no hay motivo para que choque, tiene que guardar su distancia”, agregó.

Quispe Candia planteó que se optimice la frecuencia de salida de los buses a fin de que mantengan una adecuada distancia en espacio y tiempo, y que la ATU comparta con las empresas concesionarias la información sobre del GPS que tienen instalado las unidades.

ATU debe investigar accidentes para mejorar operatividad

La ATU debería investigar los accidentes de tránsito que ocurren en su vía exclusiva a fin de adoptar medidas que permitan mejorar su operatividad y evitar más choques, atropellos y despistes de vehículos, señaló José Aguilar, exjefe de dicha entidad.

“Desde hace algunos años se viene observando una serie de accidentes, por lo que debería haber investigaciones de los accidentes y al menos una difusión o un resumen del resultado de los accidentes”, manifestó.

El ex presidente de la ATU José Aguilar

“La ATU también debería investigar, independiente de las responsabilidades penales y civiles, ya que tiene material para analizar cámaras de las rutas y generar un informe a nivel administrativo interno para ver qué ha pasado. Esa investigación le va a permitir mejorar su operatividad”, agregó.

Los hechos trágicos en el Metropolitano

Son constantes los choques, atropellos, despistes en la vía segregada del Metropolitano a consecuencia de la invasión del corredor por parte de unidades particulares y maniobras prohibidas por parte de los conductores.

Así, por ejemplo, el conductor de un automóvil no respetó la luz roja y avanzó por la pista de la zona conocida como Caqueta, en San Martín de Porres, y chocó con un bus del Metropolitano, que terminó saliéndose de la vía y derribando un poste. Unos 15 pasajeros resultaron afectados. El hecho sucedió en octubre del 2020.

Además, en julio del 2021, se registró un choque por alcance entre dos buses troncales en la estación Benavides en el sentido de sur a norte. Cerca de 20 personas resultaron heridas por el impacto y fueron llevadas a hospitales.

El choque entre unidades del Metropolitano es recurrente. En abril del 2023, dos buses chocaron en la estación España, en el Cercado de Lima, y dejaron ocho heridos. Tres meses después, en julio, un vehículo articulado se salió del carril exclusivo y chocó con la berma central de la Av. Túpac Amaru, cerca de la estación Independencia. Ocho pasajeros resultaron con contusiones.

La vía exclusiva del Metropolitano también ha sido escenario de atropellos con consecuencias fatales por invasión de unidades particulares. En marzo del 2024, dos adolescentes murieron tras ser atropelladas por una camioneta que era manejada por el policía Edgar Manuel Rivera Miranda en el cruce de la avenida Túpac Amaru y el pasaje El Ángel, al frente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El hecho más trágico sucedió el pasado 30 de julio, cuando una cúster de la empresa de transporte La Nueva Estrella, más conocida como ‘Anconero’, chocó de manera frontal con un bus del Metropolitano a la altura de la estación Dos de Mayo, causando la muerte de tres personas.

Choque entre bus del Metropolitano y cúster el Anconero deja 3 muertos y varios heridos en la Av. Alfonso Ugarte. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTA

No solo los buses troncales protagonizan accidentes de tránsito, ya que también lo hacen las unidades alimentadoras del Metropolitano. En noviembre del 2019, una mujer murió tras ser atropellada por un bus alimentador en la cuadra 53 de la avenida Universitaria, cerca del cruce con la Av. Metropolitana, en Comas.

Otra víctima fue un motociclista, identificado como Pedro Saúl Herrera Angulo, quien fue arrollado por un bus alimentador en la avenida Revolución, en la cuarta zona de Collique, en Comas, en marzo del 2022.