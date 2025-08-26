Un sereno falleció en la madrugada de este miércoles 26 de agosto tras chocar su motocicleta contra un camión cisterna de la Municipalidad de Lima. El hecho ocurrió en el Cercado de Lima.

Según informó Latina Noticias, la víctima mortal fue identificada como Edgar Santiago Michelini Gonzales (51), quien pereció en el acto en el cruce de las avenidas Argentina y Pacasmayo.

Al parecer, el accidente se produjo por un semáforo que se encuentra inoperativo y una flecha despintada, lo que habría inducido al error al sereno, según estimaron los vecinos de la zona.

Michelini Gonzales, quien laboraba como sereno de la Municipalidad de La Victoria, sufrió graves lesiones en el cráneo y falleció en el lugar pese a los intentos por trasladarlo a un hospital.

Cabe indicar que el conductor del camión fue trasladado a la comisaría de Monserrat, a fin de pasar el dosaje etílico e iniciar las investigaciones del caso para determinar las causas del accidente.

Tras lo ocurrido, el tránsito en la zona fue restringido de manera temporal por la Policía Nacional (PNP), generando congestión en las principales vías de acceso hacia la Plaza Castilla.

