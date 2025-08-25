Más de 184 mil contribuyentes están obligados a cumplir con el pago. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

El (SAT) de Lima informó que este viernes 29 de agosto vence el plazo para el pago de la tercera cuota del . Los contribuyentes que cumplan con esta obligación tributaria no solo evitarán sanciones, sino que además podrán participar en el sorteo de gift cards de S/5000, S/1000 y S/500, gracias a un convenio suscrito con Banco Falabella.

LEE: Bar Queirolo del Centro de Lima cambia su nombre a El Emblemático Q tras resolución de Indecopi

El vocero de la entidad, Wilfredo Calderón, precisó que son 184 313 contribuyentes los llamados a cumplir con este pago, correspondientes a personas que adquirieron vehículos nuevos entre 2022 y 2024. Para conocer el monto a cancelar, los usuarios pueden revisar sus cuadernillos tributarios o ingresar a la , digitar su placa o número de DNI, seleccionar la cuota pendiente y efectuar el pago con el método de su preferencia.

El SAT destacó que cancelar mediante su plataforma virtual duplica las opciones de ganar en el sorteo, mientras que registrarse en la Agencia Virtual SAT multiplica las posibilidades por seis.

Asimismo, se recordó que los pagos también pueden realizarsede manera rápida y fácil, desde la billetera virtual Yape:

  • Abre la aplicación de Yape y dirígete a la opción “Yapear servicios”.
  • En el buscador escribe “SAT – Lima” y selecciona “Impuesto vehicular”.
  • Digita tu placa, elige la cuota a cancelar y oprime el botón “Yapear servicio”.

También tienes a disposición las plataformas virtuales y presenciales de los bancos BCP, BBVA Continental, Banbif, Scotiabank, Interbank (solo en agentes y banca por internet), Western Union y Caja Metropolitana.

MÁS: Violencia previa al clásico: enfrentamiento en Surquillo y bombarda en estación de VMT dejan caos y un herido

Finalmente, Calderón señaló que la entidad continúa promoviendo la cultura tributaria mediante el programa Vecino Limeño Puntual (VLP), que ofrece talleres gratuitos y descuentos en restaurantes, tiendas, servicios odontológicos y centros de belleza para quienes cumplen de manera oportuna con sus obligaciones.

