El Ministerio de Salud (Minsa) iniciará desde mañana, lunes 25, hasta el 31 de agosto, una campaña intensiva de inmunización en todo el país. La iniciativa busca que niños, adolescentes, gestantes, jóvenes, adultos y adultos mayores completen las dosis correspondientes de su esquema regular de vacunas.

El Minsa informó que, durante la jornada, los equipos de inmunización aplicarán 18 tipos de vacunas que ofrecen protección contra 28 enfermedades.

Intensifican campaña de vacunación contra la tos ferina en Piura

En el caso de los menores de 5 años, se priorizará la protección contra sarampión, difteria, tos ferina, tétanos, neumonía, poliomielitis, hepatitis y fiebre amarilla, entre otros males, mediante la aplicación de dosis como la pentavalente, SPR, DPT, IPV y otras del esquema regular.

Para los adolescentes y jóvenes se dispondrán vacunas contra la influenza, el covid-19 y el virus del papiloma humano (VPH).

En tanto, las gestantes recibirán la vacuna Tdap, que previene el tétanos, la difteria y la tos ferina. Asimismo, en el caso de los adultos mayores, se priorizará la aplicación de la vacuna contra el neumococo.

Con el fin de acercar la vacunación a toda la población, el Minsa ha dispuesto puntos adicionales a los centros de salud y brigadas que recorrerán casa por casa o acudirán a espacios de alta concurrencia como mercados, ferias y parques.

Dirección Regional de Salud de Piura realiza campaña de vacunación contra la COVID-19

La Dirección de Inmunizaciones coordina estas acciones con las Diris de Lima Metropolitana y con las direcciones y gerencias regionales de salud (Diresa y Geresa) para garantizar la cobertura.

El Minsa exhortó a las familias a acudir a los centros de salud o recibir a las brigadas para completar las dosis, con especial énfasis en los menores de 5 años y en los adultos mayores.

Además, recordó que se puede verificar el historial de vacunación ingresando al Carnet de Vacunación en el enlace: https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe/#/auth