El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que los plazos para la puesta en marcha del tren Lima–Chosica podrían reducirse. Sin embargo, advirtió que cualquier decisión deberá estar respaldada por estudios técnicos rigurosos que garanticen la seguridad de los pasajeros.

Durante la cuarta mesa técnica de trabajo sobre el proyecto, Sandoval resaltó la incorporación del Colegio de Arquitectos del Perú y el Colegio de Ingenieros en las conversaciones, lo que ha permitido un intercambio valioso de propuestas y aportes técnicos.

“Lo cierto es que hemos coincidido todos en que el mecanismo podría acortarse, pero también hemos coincidido todos en que debe haber estudios, planificación y normativas claras para sacar adelante el tren”, subrayó el titular del MTC.

Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, acusa a Rafael López de politizar el proyecto del tren Lima-Chosica. Foto: MTC / vigove

Propuesta de ejecución y modalidad fast track

El cronograma inicial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contempla un plazo de 39 meses, que incluye la liberación de áreas necesarias y la elaboración del expediente técnico. Para agilizar este proceso, se plantea una adenda con la concesionaria Ferrovías Central Andina, que permita invertir en la infraestructura ferroviaria bajo la modalidad fast track.

Sandoval aseguró que la prioridad del Ejecutivo sigue siendo la seguridad ciudadana y la necesidad de un transporte eficiente. Por ello, precisó que se viene trabajando en la revisión de la adenda con la empresa concesionaria.

No habrá marcha blanca ni decreto de urgencia

El ministro descartó la posibilidad de una marcha blanca, al no existir aún una obra concluida ni un operador designado.

“Se ha descartado totalmente una marcha blanca porque para que ocurra eso tiene que haber un operador, y no lo hay; tiene que haber una obra concluida, y no la hay”, enfatizó.

El Tren Lima-Chosica es una promesa, pero para operar requiere de seguridad y obras que no existen de momento. / MUNICIPALIDAD DE LIMA

Asimismo, aclaró que el proyecto no puede ser impulsado mediante un decreto de urgencia, ya que no se ajusta a la normativa vigente del Estado.

Durante la sesión se abordó también la revisión del primer lote de obras, proceso en el que la Contraloría General de la República ya ha intervenido. Los resultados preliminares de esta supervisión se darán a conocer en los próximos días.

Finalmente, Sandoval reiteró la disposición del MTC a seguir dialogando con los diversos actores involucrados, entre ellos los colegios profesionales, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

“Seguimos abiertos al diálogo. Si se mantienen los plazos, los respetaremos; y si se pueden acortar como proponen los colegios, bienvenido sea”, concluyó.