🟢MODA PERUANA INSPIRADA EN EL MAR

Susana Farro es una joven diseñadora peruana que transformó su pasión por la moda y el mar en una propuesta ecológica única. Se volcó al diseño para crear piezas que combinan arte, cuerpo y territorio: una colección confeccionada con redes de pesca recicladas, escamas y algas transformadas en un biomaterial teñido con pigmentos naturales. Inspirada en la cultura chimú y el entorno costero, busca concientizar sobre la contaminación marina y explorar nuevos materiales sostenibles.

🟡CRUCES DE ALTO RIESGO

El proyecto del tren Lima-Chosica enfrenta un reto clave: hay 49 cruces a nivel considerados de alto riesgo que podrían retrasar la circulación de vagones y comprometer la seguridad vial. Especialistas señalaron que estos cruces, ubicados en zonas como Chosica, Chaclacayo, Santa Clara y Huaycán, registran alto movimiento de personas y vehículos, con conductores y peatones cruzando sin señalización ni control adecuados. Se propone construir pasos a desnivel, señalización y presencia de agentes para reducir accidentes y demoras.

🔴EN REBELDÍA

El Perú fue declarado “en rebeldía” por un tribunal del Distrito de Columbia (EE.UU.) por no pagar un laudo arbitral internacional de US$91 millones a favor del consorcio Kuntur Wasi tras la cancelación del contrato para construir el aeropuerto de Chinchero en Cusco. El fallo del Ciadi del 2024 ordenó ese pago, pero el Estado no respondió a la demanda dentro del plazo, lo que habilita embargos a activos estatales en el extranjero. Expertos advierten que esta situación daña la imagen y confianza de inversionistas extranjeros en el país.