“Nunca vas a verte realmente bien hasta que empieces a vestirte como tu Venus”. Esta frase se ha vuelto casi un mantra en TikTok e Instagram, donde creadores de contenido aseguran que este planeta puede revelar por qué prefieres un estilo minimalista o colores llamativos, e incluso explicar tus elecciones de maquillaje o la decoración de tu casa. Pero, ¿qué dice realmente la astrología?

Para el astrólogo Andy Méndez, la popularidad de esta idea no surge de la nada. Como explicó a Somos, en la astrología clásica Venus simboliza los gustos, el placer, la armonía y todo aquello que consideramos bello, por lo que influye en la manera en que construimos nuestra estética. Más que dictar cómo debemos vestirnos, funciona como un filtro a través del cual percibimos y elegimos lo que nos resulta atractivo.

De hecho, esta búsqueda estética va mucho más allá de la ropa. Según Guillermo Bazalar, astrólogo védico, Venus también se manifiesta en el maquillaje, los perfumes, los accesorios, la arquitectura y la decoración de los espacios que habitamos.

“La misma energía que define la elección de un labial es la que guía la selección de la madera para un mueble o la paleta de colores de un hogar”.

¿Cómo sabe cuál es tu Venus? Solo necesitas tres datos:

1-Fecha de nacimiento.

2-Hora exacta de nacimiento.

3-Lugar de nacimiento.

Con esa información podrás obtener tu carta astral y conocer en qué signo se encuentra Venus.

Los especialistas sugieren usar fuentes astrológicas confiables o consultar a un profesional. Usar IA o una hora de nacimiento aproximada es un error común que genera lecturas inexactas o equivocadas.

¿Basta con conocer tu Venus para encontrar tu estilo?

Aunque Venus es clave en la astrología para entender los gustos y la belleza, los especialistas coincidieron en que su influencia suele simplificarse en redes sociales por trends que resultan llamativos, pero genéricos e incluso comerciales. Conocer el signo en el que se encuentra este planeta puede ofrecer pistas sobre las preferencias estéticas de una persona, pero está lejos de ser suficiente para definir su estilo.

“Desde la astrología, no existe una norma que determine que solo habrá una forma “correcta” de vestir según este planeta. Lo que sí ocurre es que comprender la energía de Venus ayuda a descubrir recursos estéticos con los que uno se puede sentir más cómodo, auténtico y seguro. No se trata de seguir una receta, sino de conocerse mejor y utilizar ese conocimiento como una herramienta de inspiración”, destacó Méndez.

Y es que reducir el estilo personal únicamente al signo de Venus, como suele ocurrir en redes sociales, puede llevar a interpretaciones incompletas. El astrólogo Jhan Sandoval mencionó que estas lecturas suelen omitir un aspecto fundamental: la configuración completa de la carta astral. En otras palabras, dos personas con el mismo Venus no necesariamente vestirán igual ni tendrán los mismos gustos estéticos.

“Venus nunca trabaja sola”, recalcó el astrólogo védico. Mientras este planeta muestra aquello que percibimos como bello, la Luna rige nuestra mente, nuestras emociones y lo que nos brinda una sensación de confort, además de simbolizar la popularidad y la forma en que nos percibe el entorno. Por su parte, el Ascendente habla del cuerpo físico y de la manera en que nos presentamos ante el mundo.

Desde esa perspectiva, nuestro estilo personal surge del diálogo entre estos tres elementos: lo que nos parece hermoso (Venus), lo que nos hace sentir cómodos y nos da popularidad (Luna) y lo que le favorece a nuestro cuerpo físico (Ascendente).

Esto también explica por qué algunas personas sienten que la descripción de su Venus las representa por completo y otras apenas se identifican con ella. De acuerdo con Andy Méndez, la influencia de este planeta puede expresarse con mayor o menor intensidad según el resto de la carta astral, además de factores como la profesión, la experiencia personal y el contexto sociocultural. Incluso, dos personas con el mismo Venus pueden manifestar esa energía de manera muy distinta: una a través de la ropa y otra mediante el maquillaje, los accesorios, el peinado o detalles mucho más sutiles.

En astrología, Venus está relacionado con la belleza, los gustos y la estética, aunque los especialistas advierten que no basta con conocer su signo para definir el estilo personal.

Vestir según tu Venus, entonces, no significa reemplazar tu estilo para encajar en una etiqueta astrológica. La idea es utilizar esa información como una fuente de inspiración que permita potenciar aquello con lo que ya te sientes auténtico, siempre respetando tu personalidad y tu contexto.

Así se expresa cada Venus

Aunque el signo en el que se encuentra Venus sí puede ofrecer pistas sobre la forma en que cada persona vive la belleza y el estilo, los astrólogos insistieron en que no debe interpretarse como una receta. Más bien, se trata de un punto de partida para reconocer aquello que naturalmente nos atrae y la manera en que solemos expresar nuestra personalidad.

Una manera sencilla de aproximarse a esa energía es observar primero el elemento al que pertenece Venus —fuego, tierra, aire o agua—. Según la astróloga Yelitza Medina, cada uno refleja una intención distinta al momento de vestir y relacionarse con la estética.

Venus en signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario)

Estas personas suelen entender la ropa y la estética como una declaración de presencia y una forma de hacerse notar. Más que seguir tendencias, buscan transmitir confianza, liderazgo y autenticidad. No temen llamar la atención con colores intensos, piezas llamativas o detalles con carácter que proyectan esa energía.

Venus en signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio)

La prioridad suele ser la funcionalidad y la calidad. Son personas que analizan cuidadosamente sus compras y prefieren prendas que perduren en el tiempo antes que adquirir ropa por impulso. Más que acumular tendencias, buscan construir un clóset práctico, coherente con su estilo y compuesto por piezas cómodas y versátiles que consideren una inversión.

Venus en signos de aire (Géminis, Libra y Acuario)

Suelen utilizar la moda como una forma de comunicación. Para ellos, la ropa puede convertirse en una extensión de sus ideas, intereses o personalidad. Antes de elegir una prenda suelen preguntarse qué mensaje transmite, por lo que no es extraño que experimenten con combinaciones, frases o accesorios que reflejen su forma de pensar y expresar quiénes son.

Venus en signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis)

La conexión con la ropa suele estar muy ligada a las emociones. Estas personas tienden a elegir qué vestir en función de cómo se sienten en ese momento. Hay días en los que buscan colores alegres para reflejar entusiasmo y otros en los que prefieren tonos más sobrios o prendas envolventes cuando necesitan tranquilidad. Más que seguir reglas estéticas, utilizan la moda como una forma de expresar su mundo interior y conectar con lo que les genera bienestar.

El signo de Venus puede ofrecer pistas sobre las prendas, colores, texturas o accesorios con los que una persona suele sentirse más identificada, pero siempre debe interpretarse junto con el resto de la carta astral.

Sin embargo, el elemento es solo una primera aproximación. Como resaltó la astróloga, la posición de Venus en cada uno de los doce signos aporta matices mucho más específicos: desde los colores y las prendas que suelen atraer hasta las texturas, los accesorios o incluso las fragancias con las que cada energía se siente más identificada.

Venus en Aries:

Esencia: Dinámica, audaz y de impacto directo. La estética como declaración de liderazgo.

Dinámica, audaz y de impacto directo. La estética como declaración de liderazgo. Estilo: Urbano-chic con cortes limpios y prendas estructuradas que permitan movimiento (cuero, calzado con presencia o tacones altos).

con cortes limpios y prendas estructuradas que permitan movimiento (cuero, calzado con presencia o tacones altos). Paleta de colores: Rojos intensos, tonos vibrantes y de alto contraste.

Rojos intensos, tonos vibrantes y de alto contraste. Accesorios: Piezas que resalten el rostro o la cabeza, como sombreros, gorras estructuradas o lentes de sol con carácter.

Piezas que resalten el rostro o la cabeza, como sombreros, gorras estructuradas o lentes de sol con carácter. Perfumes: Notas especiadas, amaderadas o con toques de pimienta y cítricos que dejen una huella enérgica.

Venus en Tauro:

Esencia: Sensorial, lujosa y con elegancia natural. Prioriza la comodidad sin perder la sofisticación.

Sensorial, lujosa y con elegancia natural. Prioriza la comodidad sin perder la sofisticación. Estilo: Siluetas holgadas pero pulidas. Telas suaves y nobles al tacto como seda, lino, terciopelo o algodón de alta calidad.

Siluetas holgadas pero pulidas. Telas suaves y nobles al tacto como seda, lino, terciopelo o algodón de alta calidad. Paleta de colores: Tonos tierra (café, beige, marfil) y verdes botánicos u oliva.

Tonos tierra (café, beige, marfil) y verdes botánicos u oliva. Accesorios: Joyería fina en tonos cálidos y piezas clásicas de buen porte.

Joyería fina en tonos cálidos y piezas clásicas de buen porte. Perfumes: Cálidos y sensuales, con notas florales, vainilla o madera.

Venus en Géminis:

Esencia: Versátil, divertida y conversacional. La ropa se utiliza como un iniciador de historias ( storytelling ).

Versátil, divertida y conversacional. La ropa se utiliza como un iniciador de historias ( ). Estilo: Mix & match , ecléctico y cambiante. Capas ( layering ) y prendas con historia o significado histórico/personal.

, ecléctico y cambiante. Capas ( ) y prendas con historia o significado histórico/personal. Paleta de colores: Verdes frescos, amarillos y combinaciones inesperadas.

Verdes frescos, amarillos y combinaciones inesperadas. Accesorios: Piezas llamativas que inviten a preguntar (bolsos vintage, collares heredados, estampados de mapas o arte).

Piezas llamativas que inviten a preguntar (bolsos vintage, collares heredados, estampados de mapas o arte). Perfumes: Aromas frescos, ligeros y versátiles, con notas cítricas o herbales.

Venus en Cáncer:

Esencia: Romántica, acogedora y sentimental. Busca transmitir calidez y conexión familiar.

Romántica, acogedora y sentimental. Busca transmitir calidez y conexión familiar. Estilo: Siluetas envolventes y suaves que “abracen” y estética romántica con toques nostálgicos.

Siluetas envolventes y suaves que “abracen” y estética romántica con toques nostálgicos. Paleta de colores: Blancos, perla, tonos pasteles y plateados.

Blancos, perla, tonos pasteles y plateados. Accesorios: Reliquias familiares, joyería en plata, dijes de luna o estrellas, y cristales suaves.

Reliquias familiares, joyería en plata, dijes de luna o estrellas, y cristales suaves. Perfumes: Delicados, florales y empolvados que evoquen hogar y tranquilidad.

Venus en Leo:

Esencia: Dramática, radiante y majestuosa. Diseñada para impactar y ser el centro de atención.

Dramática, radiante y majestuosa. Diseñada para impactar y ser el centro de atención. Estilo: Extravagante, impecable y de alta presencia. Cortes bien definidos, acabados lujosos y máxima atención al arreglo personal.

Extravagante, impecable y de alta presencia. Cortes bien definidos, acabados lujosos y máxima atención al arreglo personal. Paleta de colores: Dorado, rojo vibrante, amarillo y tonos cálidos intensos.

Dorado, rojo vibrante, amarillo y tonos cálidos intensos. Accesorios: Joyería pesada en oro, piezas de diseñador y un peinado/maquillaje protagónico.

Joyería pesada en oro, piezas de diseñador y un peinado/maquillaje protagónico. Perfumes: Intensos, sofisticados y con gran fijación.

Venus en Virgo:

Esencia: Pulcra, minimalista y detallista. El triunfo del “menos es más” y la sastrería perfecta.

Pulcra, minimalista y detallista. El triunfo del “menos es más” y la sastrería perfecta. Estilo: Clásico, ajustado a la medida ( custom-made ), impecable y limpio. Enfoque en la funcionalidad y la manufactura.

Clásico, ajustado a la medida ( ), impecable y limpio. Enfoque en la funcionalidad y la manufactura. Paleta de colores: Neutros elegantes (gris, azul marino, blanco y negro) y verde oliva.

Neutros elegantes (gris, azul marino, blanco y negro) y verde oliva. Accesorios: Relojes y piezas discretas, pero de acabados perfectos.

Relojes y piezas discretas, pero de acabados perfectos. Perfumes: Limpios, elegantes y equilibrados que nunca resulten invasivos.

Venus en Libra:

Esencia: Armónica, simétrica y de estética absoluta. La búsqueda del equilibrio estético en su máxima expresión.

Armónica, simétrica y de estética absoluta. La búsqueda del equilibrio estético en su máxima expresión. Estilo: Refinado, perfectamente coordinado y al día con las tendencias. Estilo fluido, pulido y sin esfuerzo aparente.

Refinado, perfectamente coordinado y al día con las tendencias. Estilo fluido, pulido y sin esfuerzo aparente. Paleta de colores: Tonos pasteles, paletas monocromáticas, rosa empolvado y blanco puro.

Tonos pasteles, paletas monocromáticas, rosa empolvado y blanco puro. Accesorios: Joyería delicada que mantenga la proporción (aretes largos o cadena fina, nunca en exceso).

Joyería delicada que mantenga la proporción (aretes largos o cadena fina, nunca en exceso). Perfumes: Florales sofisticados y muy equilibrados.

Experimentar con Venus no implica renovar todo el clóset. Pequeños cambios, como probar nuevos colores, perfumes o accesorios, pueden ser una forma de explorar el estilo desde la astrología.

Venus en Escorpio:

Esencia: Sensual, magnética y misteriosa. Un estilo que insinúa más de lo que muestra.

Sensual, magnética y misteriosa. Un estilo que insinúa más de lo que muestra. Estilo: Siluetas ceñidas, telas como cuero, encaje y transparencias estratégicas. Contrastes fuertes y detalles dark chic .

Siluetas ceñidas, telas como cuero, encaje y transparencias estratégicas. Contrastes fuertes y detalles . Paleta de colores: Negro profundo, vino tinto, borgoña y rojo oscuro.

Negro profundo, vino tinto, borgoña y rojo oscuro. Accesorios: Botas o tacones altos, tachas sutiles, herrajes oscuros y lentes oscuros.

Botas o tacones altos, tachas sutiles, herrajes oscuros y lentes oscuros. Perfumes: Intensos, orientales, amaderados o con notas especiadas.

Venus en Sagitario:

Esencia: Aventurera, libre y multicultural. Estilo sin esfuerzo que evoca viajes y exploración.

Aventurera, libre y multicultural. Estilo sin esfuerzo que evoca viajes y exploración. Estilo: Bohemio, telas naturales, poncho, gabardinas, tejidos y mezclas de prendas adquiridas en distintas partes del mundo.

Bohemio, telas naturales, poncho, gabardinas, tejidos y mezclas de prendas adquiridas en distintas partes del mundo. Paleta de colores: Terracota, cobrizo, naranja, mostaza y tonos cálidos de otoño.

Terracota, cobrizo, naranja, mostaza y tonos cálidos de otoño. Accesorios: Amuletos de la suerte, joyería étnica, símbolos religiosos o espirituales.

Amuletos de la suerte, joyería étnica, símbolos religiosos o espirituales. Perfumes: Frescos, amaderados o inspirados en la naturaleza.

Venus en Capricornio:

Esencia: Estructurada, sobria y atemporal. Estética que proyecta autoridad, estatus e inversión a largo plazo.

Estructurada, sobria y atemporal. Estética que proyecta autoridad, estatus e inversión a largo plazo. Estilo: Sastrería de poder ( power dressing ), sacos estructurados y cortes ejecutivos. Prendas duraderas e impecables.

Sastrería de poder ( ), sacos estructurados y cortes ejecutivos. Prendas duraderas e impecables. Paleta de colores: Oscuros, escala de grises, azul noche y negro.

Oscuros, escala de grises, azul noche y negro. Accesorios: Piezas de alta gama atemporales (un reloj de alta gama o un bolso de estructura rígida).

Piezas de alta gama atemporales (un reloj de alta gama o un bolso de estructura rígida). Perfumes: Elegantes, sobrios y de larga duración.

Venus en Acuario:

Esencia: Vanguardista, disruptiva y original. Moda como canal de expresión individual y visión de futuro.

Vanguardista, disruptiva y original. Moda como canal de expresión individual y visión de futuro. Estilo: Upcycling , ropa de segunda mano reconfigurada, siluetas futuristas y combinaciones fuera de lo convencional.

, ropa de segunda mano reconfigurada, siluetas futuristas y combinaciones fuera de lo convencional. Paleta de colores: Azul eléctrico, morado, tonos metalizados y verdes neón o fríos.

Azul eléctrico, morado, tonos metalizados y verdes neón o fríos. Accesorios: Lentes de sol de marcos o lunas de colores, materiales sintéticos innovadores y piezas tridimensionales.

Lentes de sol de marcos o lunas de colores, materiales sintéticos innovadores y piezas tridimensionales. Perfumes: Aromas modernos, poco comunes o unisex.

Venus en Piscis:

Esencia: Soñadora, etérea y poética. Sensación de romanticismo salido de un cuento de hadas o una pintura.

Soñadora, etérea y poética. Sensación de romanticismo salido de un cuento de hadas o una pintura. Estilo: Prendas de tul, telas que fluyen con el viento, vestidos vaporosos, estampados florales suaves y capas transparentes.

Prendas de tul, telas que fluyen con el viento, vestidos vaporosos, estampados florales suaves y capas transparentes. Paleta de colores: Blancos, lavandas, celestes, rosados y otros tonos suaves.

Blancos, lavandas, celestes, rosados y otros tonos suaves. Accesorios: Cristales naturales, perlas y accesorios delicados.

Cristales naturales, perlas y accesorios delicados. Perfumes: Florales o empolvados, con un aire soñador y artístico.

Cómo experimentar con tu Venus sin renovar todo tu clóset

Descubrir tu Venus no significa vaciar el armario para empezar de cero. Para Guillermo Balazar, la mejor manera de conectar con esta energía es a través de pequeños cambios cotidianos que permitan explorar, poco a poco, aquello que realmente genera placer, comodidad y autenticidad.

En lugar de comprar un clóset nuevo o intentar replicar el estilo que muestran las redes sociales, es recomendable empezar por detalles sencillos, como probar durante algunos días un perfume diferente, incorporar accesorios que normalmente no usarías o elegir una prenda del color asociado a tu Venus.

“Como Venus rige los sentidos, es ideal empezar por cómo se siente la tela contra tu piel y qué aroma te acompaña, antes de preocuparte por cómo te ves frente al espejo de cuerpo entero”, aconsejó.

Más que seguir reglas o copiar un estilo determinado, la invitación es observar qué colores, texturas, aromas o pequeños detalles despiertan una sensación genuina de bienestar. Al final, conocer tu Venus puede convertirse en una herramienta para construir una imagen más auténtica y coherente contigo, sin necesidad de transformar por completo tu forma de vestir.