El accidente provocó tráfico en saturado en zonas como Andrés Tinoco, el Jockey Plaza y el Derby. Foto: Canal N
El accidente provocó tráfico en saturado en zonas como Andrés Tinoco, el Jockey Plaza y el Derby. Foto: Canal N
Redacción EC
Redacción EC

Un camión que transportaba maíz y se partió en dos tras contra el separador central a la altura del puente Atocongo, en el límite entre Surco y San Juan de Miraflores, causó tráfico vehicular por más de dos horas en parte de la .

En las imágenes de Canal N se muestra el vehículo de carga pesada siendo remolcado por Rutas de Lima, mientras la Policía de Tránsito realizaba esfuerzos para dirigir las largas colas de autos que se formaban hasta los alrededores del Jockey Plaza y el Derby.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Minsa modifica norma que establecía que técnicos que laboran en farmacias


Derrame de combustible

Además, se reportó que el camión tuvo un derrame de combustible en una de sus contenedores, lo que obligó a cerrar dos carriles en cada sentido, mientras personal especializado trabaja para evitar un posible incendio.

No se han reportado heridos ni fallecidos. El conductor fue llevado a la comisaría para brindar sus declaraciones.

Rutas alternas por choque

La Policía y el personal de Rutas de Lima hicieron trabajos intensivos para liberar la vía. Sin embargo, recomendaron evitar circular por la Panamericana Sur a la altura del puente Atocongo y utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC