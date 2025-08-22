Un camión que transportaba maíz y se partió en dos tras chocar contra el separador central a la altura del puente Atocongo, en el límite entre Surco y San Juan de Miraflores, causó tráfico vehicular por más de dos horas en parte de la Panamericana Sur.
En las imágenes de Canal N se muestra el vehículo de carga pesada siendo remolcado por Rutas de Lima, mientras la Policía de Tránsito realizaba esfuerzos para dirigir las largas colas de autos que se formaban hasta los alrededores del Jockey Plaza y el Derby.
Derrame de combustible
Además, se reportó que el camión tuvo un derrame de combustible en una de sus contenedores, lo que obligó a cerrar dos carriles en cada sentido, mientras personal especializado trabaja para evitar un posible incendio.
No se han reportado heridos ni fallecidos. El conductor fue llevado a la comisaría para brindar sus declaraciones.
Rutas alternas por choque
La Policía y el personal de Rutas de Lima hicieron trabajos intensivos para liberar la vía. Sin embargo, recomendaron evitar circular por la Panamericana Sur a la altura del puente Atocongo y utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos.
