La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú anunció que ha intensificado la vigilancia de las corrientes marinas en territorio nacional tras el fuerte terremoto que sacudió la noche del viernes el Paso de Drake, ubicado en el extremo sur de Chile.

El sismo, de magnitud 7.6, se registró a las 21:16 horas de Perú (22:16 en Chile) con epicentro a 258 kilómetros al noreste de la Base Frei, en la península antártica, según el Centro Sismológico Nacional.

El movimiento ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros y fue percibido en la zona como de “mediana intensidad”, de acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El Paso de Drake es un estrecho estratégico que conecta el océano Atlántico con el Pacífico Sur, una de las áreas marítimas más agitadas del planeta.

Ante el evento, las autoridades chilenas establecieron un “estado de precaución” en su territorio antártico por riesgo de un posible tsunami.

Precaución en territorio chileno

De acuerdo con la agencia AFP, una fuente del Ministerio del Interior de Chile informó que no existe peligro para la región de Magallanes, la zona habitada más austral del continente.

El Senapred, no obstante, dispuso que en el territorio antártico se evacuen las áreas de playa y orillas rocosas como medida preventiva