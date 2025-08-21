Un cómico resultó gravemente herido luego de ser embestido por una vaca durante la tradicional ‘corrida bufa’, espectáculo que se realizaba en la Plaza de Toros de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), como parte de las celebraciones por la Virgen de la Alta Gracia.

Según informó RPP, el artista conocido como ‘Pompín’ participaba en una dinámica en la que los comediantes, caracterizados como personajes del programa mexicano El Chavo del 8, interactuaban con el animal. En un descuido, la vaca regresó al ruedo y lo embistió, dejándolo tendido a un costado de la plaza.

El elenco detuvo la presentación para distraer al animal y auxiliar al herido. Personal de seguridad ciudadana acudió de inmediato y trasladó al cómico en un patrullero hasta el Hospital Leoncio Prado, donde ingresó inconsciente.

De acuerdo con el citado medio, su estado es delicado y permanece bajo atención médica. El accidente fue grabado por los asistentes, quienes registraron el momento con sus teléfonos celulares.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.