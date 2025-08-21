El Servicio Secreto de Estados Unidos y la Policía Nacional del Perú incautaron más de 23 millones de dólares falsificados tras desmantelar una planta clandestina dedicada a producir los billetes en Lima, informó la Embajada de EE.UU.
Además, el operativo permitió dar con equipos de producción clave, desarticulando una red criminal transnacional, por lo que el operativo representa uno de los mayores decomisos de billetes falsos registrados en el país.
El reporte oficial detalla que el trabajo coordinado entre ambas instituciones implicó la intervención de agentes especializados, quienes ejecutaron la incautación tras un seguimiento de inteligencia.
La investigación continúa con una estrecha coordinación entre las autoridades estadounidenses y peruanas, pues el objetivo es identificar a todos los miembros de la organización criminal y prevenir futuros intentos de falsificación.
La información difundida por la Embajada señala que el Servicio Secreto enfrenta la falsificación de billetes. “Hoy en día continúa esta misión investigando redes internacionales de falsificadores, siguiendo el rastro de sus operaciones y equipos, y analizando billetes sospechosos tanto en EE. UU. como en otros países”, indicó la institución.
Cómo identificar billetes de 100 dólares falsos
Una de las características más importantes que indica la Reserva Federal de Estados Unidos es que en los billetes falsos de 100 dólares hay un vacío en la impresión en la letra N de United, mientras que en los billetes genuinos el vacío no existe, está completamente lleno de tinta o, en todo caso, es muy pequeño.
