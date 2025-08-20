El centro comercial Real Plaza se pronunció en contra de la multa que le impuso el Indecopi, señalando que rechazaban los fundamentos que consideró la entidad para aquella sanción, ya que no reconocen “sus acciones a favor de las víctimas” tras la caída del techo del patio de comidas de su sede de Trujillo, el pasado 21 de febrero.

“No compartimos los fundamentos por los cuales el Indecopi ha considerado que habríamos incumplido con la medida cautelar ordenada, omitiendo las pruebas presentadas e interpretando indebidamente los alcances de dicha disposición. Además, no ha reconocido todas las acciones y gestiones realizadas a favor de las víctimas y sus familiares” , precisaron en un comunicado.

La entidad multó al centro comercial por 100 UIT, equivalente a S/ 535.000, por no acreditar de manera oportuna y total el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger a los consumidores afectados luego del accidente, que dejó como saldo a seis personas fallecidas y más de 100 heridas.

“Hemos atendido todos los requerimientos de información de las autoridades encargadas de las investigaciones y continuamos colaborando para que se determinen las causas del accidente”, agregaron luego en su pronunciamiento.

Como se recuerda, entre las medidas cautelares ordenadas por la referida Comisión tras el lamentable hecho se dispuso: el cierre temporal del establecimiento, la cobertura de gastos médicos de las víctimas, el pago de gastos de sepelio de los fallecidos y la identificación de posibles afectados indirectos.

Según la entidad, esta multa coercitiva es inapelable, conforme a lo contemplado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Por su parte, la empresa, que forma parte del grupo Intercorp a través de InRetail, comentó que desde el accidente, “desde Real Plaza asumimos el 100% de los gastos médicos, de sepelio, de transporte (nacional e internacional) y otros, creando un fondo de más de 20 millones de soles para garantizar que ninguna familia quede desatendida”.

Además, de que alcanzaron “183 acuerdos de compensación, lo que representa casi la totalidad de las personas y familias afectadas”.

Asimismo, Indecopi señaló que, si bien el cierre el cierre del centro comercial continúa vigente, la empresa no ha acreditado de manera adecuada y completa el cumplimiento de los demás mandatos, lo que motivó la referida sanción de 100 UIT.

Para levantar la medida de cierre temporal, Real Plaza deberá presentar un informe técnico estructural visado por el Colegio de Ingenieros del Perú, que garantice la seguridad de todas las edificaciones del centro comercial, así como un plan de contingencia para la remoción de los escombros producidos por la tragedia que asegure la protección de los consumidores.