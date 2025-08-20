Real Plaza aseguró que el encendido de luces de ninguna manera implica la reapertura del centro comercial. Foto: Andina
Redacción EC
El informó que la noche de ayer, martes 19 de agosto, encendió las luces de sus instalaciones tras seis meses de que el , entre hombres, mujeres y niños, dejando un saldo de seis muertos y 90 heridos.

El centro comercial indicó que esta medida no implica la reapertura del centro comercial, ni el reinicio de sus operaciones, al contrario, busca contribuir con la iluminación y seguridad en la zona.

A través de un comunicado, el Real Plaza enfatizó que “se trata de una acción orientada exclusivamente a colaborar con la comunidad y a contribuir a un entorno más seguro”, remarcaron en el documento.

También recalcaron que analizan medidas complementarias para ofrecer más seguridad y calma a quienes circulan o viven en el centro comercial.

Comerciantes piden mesa de trabajo

Un grupo de representantes de los comercios y locales situados en las inmediaciones del centro comercial clausurado se reunió esta mañana con el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, para pedirle más seguridad e iluminación en el área.

