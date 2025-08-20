El Real Plaza de Trujillo informó que la noche de ayer, martes 19 de agosto, encendió las luces de sus instalaciones tras seis meses de que el techo del patio de comidas colapsó sobre decenas de clientes, entre hombres, mujeres y niños, dejando un saldo de seis muertos y 90 heridos.

El centro comercial indicó que esta medida no implica la reapertura del centro comercial, ni el reinicio de sus operaciones, al contrario, busca contribuir con la iluminación y seguridad en la zona.

A través de un comunicado, el Real Plaza enfatizó que “se trata de una acción orientada exclusivamente a colaborar con la comunidad y a contribuir a un entorno más seguro”, remarcaron en el documento.

También recalcaron que analizan medidas complementarias para ofrecer más seguridad y calma a quienes circulan o viven en el centro comercial.

Comerciantes piden mesa de trabajo

Un grupo de representantes de los comercios y locales situados en las inmediaciones del centro comercial clausurado se reunió esta mañana con el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, para pedirle más seguridad e iluminación en el área.