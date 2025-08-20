El Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara de interés nacional el reconocimiento del perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la Nación. La iniciativa, que también fue exonerada de segunda votación, obtuvo 93 votos a favor en el Pleno.

La norma dispone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura y en coordinación con el Gobierno Regional de Moquegua y la Municipalidad Provincial de Ilo, impulse medidas para la investigación, conservación y puesta en valor de esta raza canina, considerada parte del legado de la cultura Chiribaya.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El perro pastor Chiribaya fue hallado en el sitio funerario de Chiribaya Baja, en Ilo, Moquegua, donde en 2006 se descubrieron 42 ejemplares momificados. Estudios arqueológicos han confirmado que estos animales eran empleados por comunidades preincaicas para el pastoreo de llamas y alpacas.

La congresista Magaly Ruiz (APP), autora de la propuesta, resaltó en sus redes sociales la aprobación de la iniciativa y señaló que con esta decisión “la historia le hace justicia al Pastor Chiribaya”.

Mientras que Susel Paredes (BDP), presidenta de la Comisión de Cultura, señaló que este perro autóctono ha comenzado a ganar reconocimiento en competencias internacionales.

"Su inclusión y exposición en competencias caninas a nivel nacional e internacional ha ayudado a consolidar su estatus como una raza autóctona única", detalló.

FOTOS RICHARD HIRANO / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

En marzo de este año, la Federación Canina Americana reconoció oficialmente al pastor Chiribaya como raza propia del Perú, consolidando su valor como parte del patrimonio biológico y cultural del país.