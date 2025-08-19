Los Olivos: dictan 18 meses de prisión preventiva para sospechoso de crimen de policía. (Foto: Ministerio Público)
Los Olivos: dictan 18 meses de prisión preventiva para sospechoso de crimen de policía. (Foto: Ministerio Público)
El Poder Judicial dispuso 18 meses de prisión preventiva contra Jesús Chanchamire Arévalo (27), investigado por el delito de homicidio calificado en agravio del suboficial de segunda PNP Juan Díaz Chapoñan, quien

La medida también alcanza los cargos de tentativa de homicidio contra otros dos agentes y el delito de extorsión. El fiscal provincial Carlos Eduardo Meza Trujillo sustentó el pedido y expuso que se cumplen los presupuestos de ley para dictar esta medida coercitiva.

El policía fue atacado en el Óvalo Naranjal cuando perseguía a delincuentes en moto. Uno de ellos disparó contra su humanidad, provocándole la muerte. Díaz, quien prestaba servicios en la comisaría Laura Caller, deja en la orfandad a una hija de tres años.

Actualmente, Chanchamire permanece en la carceleta del Poder Judicial y será trasladado en las próximas horas a un establecimiento penitenciario del INPE, donde aguardará el desarrollo del proceso en su contra.

La persecución y el crimen

El suboficial Díaz Chapoñán respondió a un pedido de apoyo de la comisaría Sol de Oro y, junto a otros agentes, persiguió a dos delincuentes en motocicletas desde el óvalo Huandoy.

Durante la fuga, los hampones dispararon contra los policías y al menos cuatro proyectiles alcanzaron a la víctima, quien falleció en el hospital debido a la gravedad de sus heridas.

La familia exige justicia y la pronta captura del segundo implicado, de nacionalidad venezolana, que logró escapar.

