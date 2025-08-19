Senamhi prevé que el frío continuará hasta el 22 de agosto, antes del regreso de la neblina y lloviznas típicas de la estación. (Foto: GEC)
Redacción EC
La madrugada de este martes 19 de agosto se registró la temperatura más baja en lo que va del invierno 2025 en Lima Este. De acuerdo con el (Senamhi), su estación ubicada en el distrito de a alcanzó los 10.2 °C, valor considerado el más bajo de la temporada en la capital.

El especialista del Senamhi, Matt Nieto, explicó que la falta de nubosidad en las primeras horas de la mañana favoreció un enfriamiento nocturno más intenso: “Las nubes actúan como un colchón que retiene el calor del día anterior; al no estar presentes, las temperaturas descienden con mayor rapidez”, detalló.

Puente Piedra, San Martín de Porres y Jesús María también reportaron valores por debajo de lo habitual. (Foto: Andina)
Otros distritos de Lima también registraron temperaturas bajas: Puente Piedra llegó a 13 °C, Carabayllo a 16 °C, San Martín de Porres a 15 °C, Jesús María a 13 °C y Chorrillos a 14 °C.

El descenso de temperaturas está relacionado con la influencia de la Dana Oriana, una masa de aire seco y frío que afecta la Sierra y la Costa central y sur del país. Este fenómeno, además de intensificar los vientos, incrementa la sensación de frío en la capital.

Según el Senamhi, en los próximos días las temperaturas mínimas en Lima Metropolitana rondarán los 11 °C. A partir del 22 de agosto, se prevé el retorno de las condiciones típicas del invierno limeño, con cielo cubierto, neblinas y lloviznas.

La influencia de la Dana Oriana intensificará el frío y los vientos en la capital. (Foto: GEC)
Frente a este escenario, el (Indeci) exhorta a la población a tomar medidas de prevención, como evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir cabeza, rostro y boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones.

También recomienda el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y brindar especial protección a niños y adultos mayores. Ante síntomas de infecciones respiratorias, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

