La madrugada de este lunes 18 de agosto, Lima registró la temperatura más baja del 2025. Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) a través de la red social X, la estación ubicada en La Molina reportó una mínima de 10.8 °C.

El organismo precisó que este descenso estuvo asociado a las condiciones de cielo despejado registradas durante la última noche en los distritos situados al este de la ciudad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

#ElDato #Senamhi #MINAM Lima: distritos alejados del mar reportaron la temperatura más baja del año. La Molina registró temperatura mínima de 10.8 °C. Valor estuvo asociado a las condiciones de cielo despejado durante la última noche en distritos ubicados al este de la capital. pic.twitter.com/S3722S8jF9 — Senamhi (@Senamhiperu) August 18, 2025

La misma situación se presentó el domingo 17, cuando la estación de La Molina marcó 11 °C durante la madrugada.

Al respecto, el especialista en meteorología del Senamhi, Matt Nieto, explicó a la agencia Andina que esta cifra corresponde a la más baja reportada en Lima en lo que va del 2025 y de la presente temporada de invierno.

“Hay que tomar en cuenta que el invierno todavía se prolonga hasta pasada la tercera semana de septiembre. Este descenso está condicionado no solo por la estacionalidad, sino también por la aproximación de la Dana Oriana”, detalló.

Nieto indicó que este fenómeno atmosférico provoca una reducción en los niveles de humedad en la franja costera, lo que favorece la formación de noches despejadas y, como consecuencia, temperaturas nocturnas más bajas.

La estación de La Molina registró una temperatura mínima de 11 °C durante la madrugada del domingo. Foto: Andina

Por esa razón, distritos como San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo y La Molina registran caídas más marcadas, mientras que zonas cercanas al mar, como Miraflores o San Miguel, mantienen valores moderados debido al efecto termorregulador del océano.

La Dana Oriana seguirá influyendo en el clima, al menos, hasta el 19 o 20 de agosto, lo que podría ocasionar nuevas temperaturas mínimas en Lima y en ciudades de la costa central y sur, como Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica.

Además, el especialista subrayó que agosto es históricamente el mes más frío del año, por lo que no se descarta que la capital llegue en los próximos días a valores cercanos a los 10 °C.