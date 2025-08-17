Una llamada aparentemente inofensiva puede convertirse en el inicio de un fraude. Una voz amable, una oferta atractiva y un número que parece oficial son las piezas de un modus operandi que ha dejado a personas sin ahorros y con deudas.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, los delincuentes logran acceder a las cuentas bancarias durante la conversación. Mayra Manrique, por ejemplo, contó que todo comenzó con una llamada de un supuesto operador de LATAM.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Mientras la mujer al otro lado le ofrecía promociones, su celular quedó bloqueado. En cuestión de minutos, perdió más de 30 mil soles y aparecieron créditos a su nombre.

Otro caso es el de Ana María, comerciante, quien recibió una llamada desde el 104, número asociado a una empresa de telefonía. Mientras hablaba con el supuesto operador, en su otro dispositivo comenzaron a llegar notificaciones de compras que no había hecho. Tampoco pudo cortar la comunicación. El resultado: tres mil soles menos en su cuenta.

El patrón se repite. Un joven, que pidió mantener su identidad en reserva, fue contactado por WhatsApp con una oferta de pasajes aéreos. Para acceder, debía instalar una aplicación. Durante la conversación, su celular se apagó y, en menos de una hora, le realizaron 80 transferencias que sumaron 37 mil soles.

Según explicaron especialistas consultados en el mismo informe, los estafadores utilizan software malicioso que puede hacer aparecer en la pantalla un número oficial. La llamada actúa como distractor mientras el sistema toma control del dispositivo, ejecuta transferencias, solicita créditos y efectúa compras.

Las víctimas insisten en que nunca compartieron claves ni datos personales. Lo único que hicieron fue contestar la llamada. “Cada sol que uno gana cuesta. Que vengan y te roben, es devastador”, lamentó Mayra.