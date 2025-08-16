Con motivo del Día del Niño, que se conmemora este 17 de agosto, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció una programación especial de espectáculos y actividades gratuitas en sus principales espacios recreativos. Los niños de 0 a 10 años tendrán acceso libre a todos los clubes metropolitanos, donde se han preparado propuestas dirigidas a toda la familia.

En el Circuito Mágico del Agua, desde las 3:00 p. m., se realizará un evento especial en la zona Tangüis con el tributo oficial a Yola Polastri y sus recordadas “burbujitas”, además de la presentación de Miss Rossi con canciones infantiles. También estarán habilitadas las fuentes cibernéticas, las piletas interactivas y los juegos del parque.

Serpar invita a las familias limeñas a celebrar en espacios seguros y diseñados para la convivencia. (Foto: Andina)

Los clubes metropolitanos ofrecerán espectáculos y talleres durante todo agosto. Entre ellos destacan “Cuentos, risas y canción” en el Club Met Huáscar (15 de agosto) y “Celebrando al niño” en Lloque Yupanqui (17 de agosto). Además, habrá cuentacuentos, jornadas de lectura, talleres de arte y actividades como “Construyendo con Serparito”.

En los clubes Huáscar (Villa El Salvador) y Sinchi Roca (Comas), los niños podrán disfrutar de visitas a la granja educativa y al zoológico, espacios diseñados para promover el contacto con la naturaleza y el aprendizaje en un entorno seguro y recreativo.

Se ofrecerán actividades culturales, recreativas y experiencias educativas en contacto con la naturaleza. (Foto: Andina)

La gerenta general de Serpar, Claudia Ruiz, mencionó que la institución busca fomentar la convivencia familiar en espacios adecuados: “Queremos que las familias encuentren en nuestros clubes y parques un espacio seguro para que los niños disfruten, jueguen y se diviertan. Este Día del Niño es una oportunidad para compartir en áreas verdes y celebrar juntos su día ”.

Finalmente, Serpar reiteró su invitación a toda la ciudadanía a participar en las celebraciones que se desarrollarán tanto en el Circuito Mágico del Agua como en los clubes metropolitanos, con propuestas culturales, recreativas y educativas para todas las edades.