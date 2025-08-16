Un trágico accidente de tránsito dejó al menos siete fallecidos y más de veinte heridos en el kilómetro 244 de la vía Arequipa–Juliaca, a la altura del sector Ventilla, distrito de Santa Lucía, en la provincia de Lampa (Puno).

El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche del viernes, cuando el tráiler de matrícula Z1L-973 colisionó violentamente contra un bus de la empresa Wayra, de placa C3X-969, que se dirigía hacia Juliaca con más de 30 pasajeros a bordo.

Los primeros en auxiliar fueron los viajeros de otras unidades que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a la Policía, bomberos y personal de salud. Tras varias horas de intenso trabajo, los rescatistas lograron liberar a los pasajeros heridos y recuperar los cuerpos de las víctimas.

El comandante de la Compañía de Bomberos, Luis Frisancho, informó que dos personas quedaron completamente atrapadas en el bus y que su liberación demandó un arduo esfuerzo. Entre los heridos figura un niño de apenas tres años, quien fue trasladado de emergencia al hospital Carlos Monge Medrano; su madre habría fallecido en el siniestro.

Varios heridos fueron trasladados al centro de salud de Santa Lucía, mientras que otros fueron derivados directamente a hospitales de Juliaca. Algunos de los pasajeros lesionados fueron identificados como Cecilia Zambrano, Juana Pacheco, Katy Ruiz Madeleina, José Ccori, Rosa Palomino, Erika Callado Carpio, Ana María Vilca, Edison Masa Tapara, Julio César Aquise, Ernestina Ayrampo, Luis Sánchez y una niña de 3 años.

El impacto dejó ambas unidades recostadas en la vía, bloqueando totalmente el tránsito y generando un caos vehicular que mantuvo decenas de vehículos varados hasta la madrugada de este sábado.

Las autoridades vienen investigando las causas del accidente y no se descarta un posible exceso de velocidad o una maniobra imprudente como factores determinantes en la tragedia.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.