Un incendio de grandes proporciones generó alarma en Barrios Altos la madrugada de este sábado, al consumir un almacén ubicado en la cuadra 13 del jirón Miró Quesada, en el Cercado de Lima. El siniestro, declarado poco después de las 4:30 a.m., movilizó a 19 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, según informó la página oficial de la institución.
De acuerdo con el comandante Joel Ricaldi, jefe de la 5ª Brigada de Bomberos de Lima Centro, el fuego fue catalogado como Código 2 y, tras casi dos horas de trabajo, logró ser confinado. “Es un incendio que está encerrado, que no va a propagarse. Estamos terminando de apagar todo lo que está en el interior”, precisó a RPP.
Ricaldi también reveló que este no es el primer incidente que ocurre en dicho local. “Es un almacén que ya habíamos tenido incendio anteriormente. Está comprometido aproximadamente 120 metros cuadrados. Este almacén, por las características que ya las conocemos, da hacia la calle posterior”, explicó.
Aunque las causas aún son materia de investigación, las autoridades recordaron la importancia de cumplir con las medidas de seguridad para prevenir tragedias y proteger tanto la vida como el patrimonio en zonas de alto riesgo.
Hasta el momento no se reportaron personas muertas o heridas, solo daños materiales.
