Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El incendio destruyó 10 viviendas en una quinta en Barrios Altos, pero no dejó heridos ni fallecidos según autoridades. (Foto: César Grados / @photo.gec)
El incendio destruyó 10 viviendas en una quinta en Barrios Altos, pero no dejó heridos ni fallecidos según autoridades. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un incendio de gran magnitud destruyó esta madrugada diez viviendas en la quinta Virgen de la Puerta, ubicada en la cuadra 13 del jirón Áncash, en Barrios Altos, Cercado de Lima, sin dejar heridos o fallecidos, pero sí amplios daños materiales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.