Un incendio de gran magnitud destruyó esta madrugada diez viviendas en la quinta Virgen de la Puerta, ubicada en la cuadra 13 del jirón Áncash, en Barrios Altos, Cercado de Lima, sin dejar heridos o fallecidos, pero sí amplios daños materiales.

El siniestro se inició aproximadamente a las 1:40 a.m. frente al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en el Cercado de Lima. El fuego dejó a diez familias damnificadas que perdieron la totalidad de sus pertenencias.

Para controlar la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú movilizó 13 unidades hasta el lugar. Los efectivos trabajaron durante casi dos horas para confinar el fuego y evitar que se propagara a predios colindantes. Durante las labores de extinción, se contó con el apoyo de personal de Serenazgo y de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima.

El incendio destruyó 10 viviendas en una quinta en Barrios Altos, pero no dejó heridos ni fallecidos según autoridades. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El incendio destruyó 10 viviendas en una quinta en Barrios Altos, pero no dejó heridos ni fallecidos según autoridades. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas fallecidas ni heridas como consecuencia directa del fuego. Algunos residentes fueron atendidos por personal médico debido a la inhalación de humo y crisis nerviosas durante la evacuación de los inmuebles. Los vecinos abandonaron sus hogares de manera inmediata al percatarse de la intensidad del siniestro en los pasillos del solar.

Acciones de las autoridades tras incendio en Barrios Altos

La antigüedad de las viviendas, construidas predominantemente con adobe, quincha y techos de madera, facilitó el avance del fuego por la estructura. Los bomberos indicaron que el hallazgo de material reciclado dentro de la quinta también contribuyó a la propagación de la emergencia.

El incendio destruyó 10 viviendas en una quinta en Barrios Altos, pero no dejó heridos ni fallecidos según autoridades. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El incendio destruyó 10 viviendas en una quinta en Barrios Altos, pero no dejó heridos ni fallecidos según autoridades. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima acudieron a la zona para empadronar a los afectados y gestionar ayuda humanitaria.

Actualmente, el incendio se encuentra confinado y se realizará el empadronamiento correspondiente para verificar cuántas viviendas han sido comprometidas con el incendio. pic.twitter.com/enrlwQ6Hpj — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 9, 2026

Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, informó que se evalúa la entrega de alojamiento temporal y víveres para las familias que perdieron sus hogares. El personal técnico realizará una inspección para determinar si las condiciones estructurales del inmueble permiten el reingreso de los habitantes.