Resumen

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Dispensas por no votar requieren sustento obligatorio, recuerda el JNE. (Foto: JNE)
Dispensas por no votar requieren sustento obligatorio, recuerda el JNE. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que no todas las personas que se ausentaron durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 podrán acceder a una dispensa o justificación que extinga la multa electoral. Para ello, será indispensable acreditar con documentos la causal que motivó la inasistencia a las urnas o el incumplimiento de las funciones como miembro de mesa.

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