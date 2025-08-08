En el contexto de los Censos Nacionales 2025, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) emitió una alerta a la ciudadanía ante el mal accionar de personas que se estarían haciendo pasar por censistas o funcionarios públicos para obtener información personal de manera fraudulenta.

La institución precisó que los censistas oficiales no solicitan huellas digitales, fotografías ni datos fuera del cuestionario del censo, y que tampoco envían mensajes por WhatsApp o redes sociales para pedir información.

Asimismo, recordó que todo censista acreditado portará un uniforme oficial y un código QR que podrá ser verificado presencialmente mediante un teléfono móvil. La verificación no requiere entregar datos adicionales y se realiza únicamente durante la visita censal programada.

Mensaje de alerta del INEI.

El INEI enfatizó que no existe un “censo previo” ni visitas de verificación por parte del Ministerio del Interior u otras instituciones antes del inicio del censo oficial.

La advertencia surge tras la circulación de mensajes en WhatsApp que alertan sobre supuestos funcionarios del Ministerio del Interior que, bajo el pretexto de “verificar la identificación de los ciudadanos para el próximo censo”, ingresan a viviendas para sustraer bienes. Según la cadena, estas personas portarían computadoras portátiles, dispositivos biométricos y listas con nombres, solicitando fotos y huellas digitales.

La entidad exhortó a la población a no brindar datos personales a desconocidos y denunciar de inmediato cualquier intento de fraude a la Policía Nacional del Perú.

