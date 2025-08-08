Un sector transportistas anunció que el paro del 11 de agosto medida de reclamo contra las extorsiones por parte de bandas criminales a empresas, conductores, cobradores y demás personal en Lima Metropolitana y el Callao, será finalmente para el 21 de este mes.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), precisó que son diez gremios que acatarán esta protesta. Indicó que hasta la fecha no se ha reunido con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

“No nos hemos reunido y rechazamos lo dicho por él. No lo conocemos personalmente. Tampoco a Malaver, por eso decimos que no hay voluntad política”, indicó en América Noticias.

“Las reuniones no han servido para resolver el problema. Prácticamente buscan aplacar la protesta, pero no resuelven nada sobre la inseguridad”, acotó.

Valeriano sostuvo que son un total de 460 empresas en Lima y Callao que acatarán el paro, entre ellos: vehículos menores, mototaxis, comerciantes de Gamarra, empresas del Cono Norte y Sur, bodegueros, entro otros sectores afectados por la inseguridad ciudadana.

“Se tienen que tomar las cartas sobre el asunto, ya que hay las herramientas adecuadas, como el presupuesto”, puntualizó.

Choferes asesinados

Desde agosto del año pasado hasta el 11 de julio reciente, han sido asesinados 33 choferes, además de siete pasajeros, un gerente y un cobrador. Estas bandas criminales exigen pagos diarios por unidad, asesinan conductores y se infiltran en redes internas de comunicación.

Según representantes del gremio de transporte, más del 80 % de las empresas ya están bajo su control. En ese sentido, de acuerdo a la PNP, las bandas responsables serían: ‘Los Temibles del Centro’, ‘Los Mexicanos’, ‘Los Galácticos del Puente’, ‘Los Indeseables del Mal’ y ‘Los Despiadados de Timoti’.