El Gobierno declaró de interés nacional el plan maestro para la recuperación del río Rímac, elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La iniciativa, anunciada por la presidenta de la República en su discurso por Fiestas Patrias, busca revertir el deterioro de este afluente clave para el abastecimiento de agua en Lima y Callao.

La Autoridad Nacional de Agua (ANA), en su función de entidad líder del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, tendrá a su cargo dirigir la ejecución de las acciones establecidas por esta declaratoria. Además, deberá coordinar con las instituciones armadas si las intervenciones involucran zonas bajo su jurisdicción.

El Gobierno justificó la decisión indicando que la cuenca del río Rímac enfrenta una elevada vulnerabilidad como consecuencia de la contaminación del agua, el crecimiento urbano sin control, la pérdida de bosques, la minería ilegal y los impactos del cambio climático. Estos elementos, advirtió, amenazan el balance ambiental y la disponibilidad segura de agua para millones de personas.

El plan contempla la protección del cauce, la construcción de represas, sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento, además de la recuperación de ambas márgenes del río.

La meta es que, para 2040, el Rímac sea un río limpio, accesible y con un entorno revalorizado, siguiendo modelos de recuperación aplicados en ciudades como Santiago de Chile, Madrid y Bogotá.

La ejecución de este plan involucra la coordinación de varios ministerios, incluyendo Producción, Energía y Minas, Ambiente, Vivienda y Midagri, así como la participación de 26 municipalidades de Lima y tres gobiernos regionales.