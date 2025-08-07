En respuesta a la fuga masiva de gas natural ocurrida en el lecho fluvial del río Rímac, a la altura del Malecón Checa, en el límite de San Juan de Lurigancho y El Agustino, la empresa Cálidda, principal distribuidora del recurso en Perú, señaló que ‘la emergencia ha sido controlada’.

Mediante un comunicado, difundido a los medios horas después del incidente, la empresa comentó que realizaron actividades para detener la filtración, logrando contenerla con éxito.

“En estos momentos la cuadrilla de emergencias de Cálidda se encuentra en la zona, donde ha realizado el cierre de válvulas y ha logrado contener la emergencia”, precisaron.

Fuga de gas en el Río Rímac, muy cerca del Malecón Checa

"Los motivos de la afectación a la tubería de gas natural aún están en investigación“, precisaron luego, añadiendo que posiblemente "un grupo de usuarios de San Juan de Lurigancho, Lurigancho y San Antonio, se queden sin servicio".

De otro lado, comentaron que tras contener la emergencia, iniciarán los trabajos de reparación para reponer el servicio.

#AlertaNoticias



Fuga de gas en San Juan de Lurigancho. Bomberos y equipos de emergencia ya están en el lugar controlando la situación



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/6Mf9Ae36Gk — Canal N (@canalN_) August 7, 2025

Asimismo, precisaron que el gas natural (GLP) es un “combustible seguro”, que tras una fuga, “tiene a irse para arriba, disipándose en el ambiente”, debido a que es un elemento más liviano que el aire.