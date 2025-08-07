En respuesta a la fuga masiva de gas natural ocurrida en el lecho fluvial del río Rímac, a la altura del Malecón Checa, en el límite de San Juan de Lurigancho y El Agustino, la empresa Cálidda, principal distribuidora del recurso en Perú, señaló que ‘la emergencia ha sido controlada’.
Mediante un comunicado, difundido a los medios horas después del incidente, la empresa comentó que realizaron actividades para detener la filtración, logrando contenerla con éxito.
Newsletter Buenos días
“En estos momentos la cuadrilla de emergencias de Cálidda se encuentra en la zona, donde ha realizado el cierre de válvulas y ha logrado contener la emergencia”, precisaron.
CONOCE MÁS: Vecinos denuncian que 12 perros fueron envenenados en un parque de Los Olivos
"Los motivos de la afectación a la tubería de gas natural aún están en investigación“, precisaron luego, añadiendo que posiblemente "un grupo de usuarios de San Juan de Lurigancho, Lurigancho y San Antonio, se queden sin servicio".
De otro lado, comentaron que tras contener la emergencia, iniciarán los trabajos de reparación para reponer el servicio.
MÁS INFORMACIÓN: Villa María del Triunfo: vecinos incendian choza de hombre acusado de abusar sexualmente de sus mascotas
Asimismo, precisaron que el gas natural (GLP) es un “combustible seguro”, que tras una fuga, “tiene a irse para arriba, disipándose en el ambiente”, debido a que es un elemento más liviano que el aire.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC