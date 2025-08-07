El menor reportado como desaparecido el último 2 de agosto, tras salir de su vivienda en Surco, p ermanece en el área de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer desde la noche de este último miércoles, luego de pasar por el área de Medicina Legal, en la región Tumbes.

La Policía de Ecuador, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) y el consulado de Perú en Cuenca coordinaron la localización y la entrega del menor tras reportarse su desaparición en nuestro país,

Los agentes de la Policía peruana contactaron al cónsul de Perú, Rodolfo Hugo Castro Valcarcel, para que entregue un salvoconducto y se concrete el traslado del menor hasta la frontera y lo ponga a disposición de las autoridades nacionales.

La madre estará arribando en las próximas horas a Tumbes, pues el primer vuelo llega a las 11:00 a.m.

Como se recuerda, en Ecuador también fue detenido el padre del menor, a quien acusan de presentar documentación falsa para salir del país; sin embargo el Puente Internacional no posee un control migratorio estricto debido al pase libre que poseen peruanos y ecuatorianos para trasladarse de un país al otro.