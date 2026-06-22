Piqueros de patas azules son hallados muertos en la costa. (Foto: Facebook / "Tumbes De Miercoles")
Piqueros de patas azules son hallados muertos en la costa. (Foto: Facebook / "Tumbes De Miercoles")
Por Redacción EC

El fenómeno de El Niño continúa mostrando sus efectos más devastadores en la costa, poniendo en grave riesgo a varias especies. Este lunes 22 de junio, se reportó un alarmante escenario desde la región de Tumbes, donde diversas aves denominadas piqueros de patas azules fueron halladas sin vida, situación que ha alarmado a la población.

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