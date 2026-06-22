El fenómeno de El Niño continúa mostrando sus efectos más devastadores en la costa, poniendo en grave riesgo a varias especies. Este lunes 22 de junio, se reportó un alarmante escenario desde la región de Tumbes, donde diversas aves denominadas piqueros de patas azules fueron halladas sin vida, situación que ha alarmado a la población.

Según informó Canal N, esta especie se encuentra en un proceso de migración, enfrentando complicaciones como la falta de alimento, presuntamente, por el fenómeno de El Niño.

Piqueros de patas azules son hallados muertos en la costa. (Foto: Facebook / "Tumbes De Miercoles")

Las complejas condiciones climáticas derivadas de El Niño han provocado el calentamiento de las aguas marinas. Este incremento de temperatura causa que los cardúmenes de peces, la principal fuente de nutrición de los piqueros de patas azules, desciendan a profundidades inaccesibles para el rango de caza de estas aves.

Debido a la difícil accesibilidad a su alimento, los piqueros de patas azules estarían enfrentando casos de fatiga extrema y debilitamiento. Al no contar con las energías necesarias para volar largas distancias ni sumergirse en busca de comida, las aves terminan varadas en las playas de Tumbes, donde finalmente fallecen por inanición.

Piqueros de patas azules son hallados muertos en la costa. (Foto: Facebook / "Tumbes De Miercoles")

“Los piqueros vienen hasta la costa y muchos de ellos terminan muriendo a la espera de algo de alimento. Este es un fenómeno que normalmente se presenta en Tumbes cuando hay fenómeno de El Niño, pero lo preocupante es que sucede en diciembre o enero, no en junio”, explicó Canal N.

Según pescadores de la zona, los peces de la región habrían descendido a una profundidad de entre 10 a 12 metros, complicando la actividad pesquera y que las aves marinas puedan alimentarse de forma oportuna.

Piqueros de patas azules son hallados muertos en la costa. (Foto: Facebook / "Tumbes De Miercoles")

Cabe destacar que el fenómeno El Niño altera toda la cadena alimentaria en el mar peruano; cuando las aguas se calientan, las especies buscan corrientes más frías hacia el sur o hacia el fondo del océano, dejando desprotegidas a las aves guaneras y marinas que dependen exclusivamente de la superficie para subsistir.