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ENFEN mantiene alerta de El Niño Costero y monitorea elevación de temperatura del mar.
ENFEN mantiene alerta de El Niño Costero y monitorea elevación de temperatura del mar.
Por Redacción EC

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó que es más probable el desarrollo de un evento de magnitud débil que uno de intensidad muy fuerte, tras la difusión de reportes sobre la posible llegada de un “Super Niño” con alcance global en los próximos meses.

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