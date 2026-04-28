La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó que es más probable el desarrollo de un evento de magnitud débil que uno de intensidad muy fuerte, tras la difusión de reportes sobre la posible llegada de un “Super Niño” con alcance global en los próximos meses.

En su comunicado este 28 de abril, el organismo señaló que la información científica actual aún no respalda un escenario climático extremo. Por este motivo, los especialistas calificaron como prematuro afirmar la ocurrencia de un fenómeno de magnitud muy fuerte para el presente año.

A nivel del Pacífico ecuatorial central, las condiciones se mantienen actualmente en un rango neutral, aunque con una tendencia al calentamiento. Las proyecciones indican que un fenómeno de El Niño de baja intensidad podría desarrollarse en dicha región a partir de mediados de 2026.

ENFEN mantiene alerta de El Niño Costero y monitorea elevación de temperatura del mar.

ENFEN mantiene alerta de El Niño Costero y monitorea elevación de temperatura del mar.

📣 Ante la difusión en medios de comunicación y redes sociales sobre la posible ocurrencia de un evento “El Niño” de magnitud “Muy Fuerte” o “Super Niño”, con alcance global, la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/OpCmUMzcTT — ENFEN (@enfenperu) April 28, 2026

Frente al litoral peruano, el organismo detectó desde febrero un incremento de la temperatura en la región Niño 1+2. Este calentamiento está asociado a la presencia de un evento de El Niño Costero que se encuentra bajo monitoreo permanente.

Según las estimaciones vigentes, el fenómeno costero podría prolongarse hasta enero de 2027. Es probable que este evento alcance una magnitud moderada durante la temporada de otoño de 2026.

Las evaluaciones de la comisión se sustentan en el análisis de modelos numéricos de pronóstico nacionales e internacionales. El grupo técnico analiza quincenalmente las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales del Pacífico tropical para actualizar sus reportes.

El ENFEN decidió mantener el estado de alerta por El Niño Costero de acuerdo con los datos recolectados. La entidad recomendó a la ciudadanía y a las autoridades atender únicamente los comunicados oficiales para la gestión de riesgos.