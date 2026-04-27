La Municipalidad de Lima sostuvo una reunión con vecinos del distrito de Jesús María para dialogar sobre las intervenciones que se ejecutan en el Campo de Marte, en el marco de la política de puertas abiertas impulsada por el alcalde Renzo Reggiardo.

El encuentro se realizó en la sede de la comuna limeña y fue encabezado por el gerente municipal, Alejandro Jiménez, junto a representantes del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), entidad encargada de la ejecución del proyecto.

Durante la reunión, las autoridades escucharon los puntos de vista de los vecinos y acordaron continuar con el proceso de diálogo respecto a las obras en este espacio público.

Vecinos de Jesús María y comuna limeña acuerdan continuar diálogo por intervenciones en Campo de Marte. (Foto: MML)

Según se informó, el proyecto contempla la implementación de infraestructura moderna y equipamiento urbano orientado a mejorar el uso del Campo de Marte. Asimismo, se vienen realizando inspecciones técnicas continuas para evaluar el estado del arbolado.

En paralelo, se han dispuesto sistemas de riego mediante cisternas, surcos, aspersión y goteo, los cuales operan de manera continua mientras se instala un sistema tecnificado definitivo.

La obra presenta actualmente un 45% de avance y, debido a modificaciones técnicas surgidas durante su ejecución, se ha previsto que su culminación se extienda aproximadamente hasta finales de julio de este año.

La comuna limeña indicó que continuará informando sobre el desarrollo del proyecto y mantendrá espacios de diálogo con los vecinos involucrados.

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