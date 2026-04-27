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Municipio de Lima recibe a vecinos para explicar obras en Campo de Marte. (Foto: MML)
Municipio de Lima recibe a vecinos para explicar obras en Campo de Marte. (Foto: MML)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima sostuvo una reunión con vecinos del distrito de Jesús María para dialogar sobre las intervenciones que se ejecutan en el Campo de Marte, en el marco de la política de puertas abiertas impulsada por el alcalde Renzo Reggiardo.

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